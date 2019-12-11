Club Brugge Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında kendi sahasında İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Club Brugge'nin bu fırsatı yakalayabilmesi hem bu maça ham de Galatasaray'a bağlı. Peki, Club Brugge Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçları oynanacak. A Grubu'nda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme olasılığı bulunan Club Brugge, İspanya temsilcisi Real Madrid ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. İşte, Club Brugge Real Madrid maçı hakkında ayrıntılar...
Club Brugge ile Real Madrid bu akşam Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TSİ 23.00'da başlayacak mücadele Bein Sports 2 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU AKŞAMIN MAÇLARI
20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Manchester City (İngiltere)
20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Atalanta (İtalya)
23.00 PSG (Fransa) - Galatasaray
23.00 Club Brugge (Belçika) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Juventus (İtalya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
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