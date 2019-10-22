Club Brugge Paris SG maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Club Brugge Paris Saint-Germain maçı ile bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma sahne alacak. Mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve maçın saat kaçta başlayacağını merak ediyorlar. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Club Brugge Paris SG maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Club Brugge ile Paris Saint-Germain, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor. PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı son Belçika takımı, 2017/18 sezonunda deplasmanda 4-0 ve evinde 5-0 mağlup ettiği Anderlecht'ti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı maçı kaybetmeyen Club Brugge, daha önceki sekiz karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı.
PSG bugüne kadar ilk iki grup maçını kazandığı dört Şampiyonlar Ligi sezonunda da bir üst tura çıkmayı başardı. Real Madrid filelerini iki kez havalandıran Club Brugge forveti Emmanuel Bonaventure, Obafemi Martins'ten bu yana bunu başaran en genç Nijeryalı oyuncu oldu.
Club Brugge Paris SG maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Club Brugge Paris SG maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 22 grup maçının sadece ikisini kaybeden PSG, son dört karşılaşmadan galip ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son iki iç saha maçından golsüz beraberlikle ayrılan Club Brugge, Kasım 2004'ten bu yana bu üst üste üç maçta yaşayan ilk takım olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç deplasman maçını kazanan PSG, tarihinde ilk kez dört maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki haftasında kalesine Club Brugge'den daha fazla isabetli şut gelen sadece üç takım olmasına rağmen, Belçika ekibi şu ana kadar yalnızca iki gol yedi. PSG forveti Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son sekiz maçta rakip filelere beş gol gönderi.
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