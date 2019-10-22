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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
22.10.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Club Brugge Paris SG maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Club Brugge Paris SG maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Club Brugge Paris Saint-Germain maçı ile bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma sahne alacak. Mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve maçın saat kaçta başlayacağını merak ediyorlar. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Club Brugge Paris SG maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Club Brugge ile Paris Saint-Germain, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor. PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı son Belçika takımı, 2017/18 sezonunda deplasmanda 4-0 ve evinde 5-0 mağlup ettiği Anderlecht'ti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı maçı kaybetmeyen Club Brugge, daha önceki sekiz karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı.

PSG bugüne kadar ilk iki grup maçını kazandığı dört Şampiyonlar Ligi sezonunda da bir üst tura çıkmayı başardı. Real Madrid filelerini iki kez havalandıran Club Brugge forveti Emmanuel Bonaventure, Obafemi Martins'ten bu yana bunu başaran en genç Nijeryalı oyuncu oldu.

Club Brugge Paris SG maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Club Brugge Paris SG maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 22 grup maçının sadece ikisini kaybeden PSG, son dört karşılaşmadan galip ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son iki iç saha maçından golsüz beraberlikle ayrılan Club Brugge, Kasım 2004'ten bu yana bu üst üste üç maçta yaşayan ilk takım olabilir. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç deplasman maçını kazanan PSG, tarihinde ilk kez dört maçlık seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki haftasında kalesine Club Brugge'den daha fazla isabetli şut gelen sadece üç takım olmasına rağmen, Belçika ekibi şu ana kadar yalnızca iki gol yedi. PSG forveti Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son sekiz maçta rakip filelere beş gol gönderi.

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