Club Brugge maçı için 15 futbolcu elde kaldı
Galatasaray’da, sakatlar ve UEFA listesine yazılamayan futbolcuların çokluğu nedeniyle Club Brugge maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor.
Takımda 15 futbolcu (Muslera, Okan, Mariano, Nagatomo, Marcao, Donk, Selçuk, Lemina, Ömer, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre Mor, Babel, Adem) oynayabilecek durumda. 18 kişilik kadro, U19 takımından 3 oyuncuyla tamamlanacak.
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