« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>Futbol>Club Brugge ligde şov yaptı

Club Brugge ligde şov yaptı

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Club Brugge, lig maçında Lokeren'i 4-0 yendi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Belçika temsilcisi, ligin ilk haftasında deplasmanda Lokeren ile karşılaştı. Maçın hemen başında Brandon Mechele ile öne geçen Club Brugge, Dennis'in yedi dakika içinde attığı iki golle soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Marko Miric'in kendi kalesine attığı golle farkı artıran mavi-siyahlılar, üç puana dört farklı galibiyetle uzandı. Konuk ekipte forma giyen Helibelton Palacios, 32. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Medipol Başakşehir, 3-3 berabere sona eren ön eleme turunun rövanş maçında 2 Ağustos Çarşamba günü Club Brugge'u ağırlayacak.

Club BruggeFenerbahçeUEFA Avrupa Ligi
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL