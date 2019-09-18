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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.09.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

"Club Brugge kazanır" iddaa oranları düşüşte! G.Saray'ın dikkat etmesi gereken...

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"Club Brugge kazanır" iddaa oranları düşüşte! G.Saray'ın dikkat etmesi gereken...

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına çıkıyor. Misli.com’dan Canlı Bahis oynanabilecek karşılaşmada sarı-kırmızılılar Belçika’dan puanla dönerek avantaj yakalamak istiyor.

CLUB BRUGGE - GALATASARAY

Galatasaray’da taraftarlar ve Fatih Terim üst üste gelen iki şampiyonluğun ardından Avrupa’da yeniden ses getirme niyetinde.

Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla şampiyon kadroya Nzonzi, Seri, Lemina, Babel ve hepsinden öte Falcao’yu ekleyen Sarı-kırmızılılar, Paris Saint Germain ve Real Madrid ikilisinden birini saf dışı bırakarak yeni bir tarih yazmak için yola çıkıyor.

Galatasaray lige yaptığı kötü başlangıcın ardından rakiplerinin puan kaybettiği iki haftada Kayserispor ve Kasımpaşa’yı mağlup ederek puan farkının açılmasına izin vermedi. Sarı-kırmızılılar bu sayede Şampiyonlar Ligi’ne rahat şekilde odaklanabildi.

Temsilcimizde Kasımpaşa karşılaşmasında çenesinden sakatlanan ve ameliyat olan Younes Belhanda, Belçika’ya götürülmedi. Faslı oyuncunun yokluğunda Nzonzi’nin önünde Mario Lemina ve Jean Michael Seri görev yapacak. Sarı-kırmızılı ekipte önemli başka bir eksik bulunmuyor.

Galatasaray’da ayrıca gözler Falcao’da olacak. Monaco’dan uzun uğraşlar sonucunda transfer edilen ve forma giydiği ilk maçta golünü atan Kolombiyalı yıldız, Aslan’ın bu sezonki en büyük silahı olacak.

Club Brugge ise Wesley, Danjuma ve Nakamba gibi önemli isimlerini kaybetse de yerlerini Okereke ve Balanta ile doldurmasını bildi. Kaleye Liverpool'dan Mignolet takviyesi yapıldı.

Transferin son gününde de Galatasaray'dan Mbaye Diagne kiralandı. Senegalli golcünün bugün sarı kırmızılı temsilcimize karşı neler yapacağı merak konusu...

ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

* Club Brugge, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 20 maçta sadece 4 galibiyet alabildi. Bu maçların 11’ini kaybetti.

* Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde çıktığı 102 grup maçında 25 Galibiyet 25 Beraberlik 52 Mağlubiyet aldı.

* Club Brugge son 23 Şampiyonlar Ligi maçının sadece 6’sında gol yemedi.

Club Brugge kazanır iddaa oranları düşüşte G.Sarayın dikkat etmesi gereken...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

* Club Brugge – Galatasaray karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin çoğunluğu gol bahislerine yönelmiş durumda. Özellikle 2.5 gol üzeri seçeneği ön plana çıkıyor.

* Misli.com üyelerinin tercihte bulunduğu bir diğer bahis ise Club Brugge galibiyeti. Oranların düşmesi de bu seçeneği popüler hale getiriyor.

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN GOL BAHSİNDEN YANA!

Geçtiğimiz sezon da Devler Ligi’nde mücadele eden Club Brugge, özellikle güçlü rakiplere karşı bile Jan Breydel’de meydan okumayı başarıyor. Temsilcimiz Galatasaray ise deplasmanlarda daha kontrollü olmak zorunda. Zira Fatih Terim’in öğrencileri iç sahaya nazaran deplasmanlarda daha etkisiz görüntü veriyor. İlk 45 dakikalık bölümde 2 gol çıkmasını beklemiyorum.

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Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi'nin Stoke günlerinden... Nefis gol!

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