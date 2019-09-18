UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi tek başına temsil edecek Galatasaray, 18 Eylül Çarşamba günü Belçika'nın Club Brugge takımı ile yapacağı A Grubu ilk maçıyla tarihinde 16. kez gruplarda mücadele verecek.

Galatasaray ve Brugge tarihlerinde üçüncü kez karşılaşacak. İki takım daha önce 2002/03 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde birinci grup aşamasında karşılaşmış, Brugge deplasmanda 0-0 berabere kalıp evinde 3-1 kazanmıştı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Belçikalı takımlara karşı oynadığı dört maçta da galip gelemedi ve bu maçlardaki yenilgilerini hep deplasmanda aldı.

Club Brugge, ön eleme turları da dahil olmak üzere Avrupa kupalarında oynadığı son 10 maçın sadece birinde mağlup oldu. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki grup maçını kaybettikten sonra dört maçta yenilmeyen Brugge, bu maçta da yenilmezse Belçika takımları arasında bu turnuvadaki en uzun yenilmezlik serisini elde edecek. Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi ve o maç da Kasım 2018'deki Monaco maçıydı.

Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak..

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 20 maçının sadece ikisini kazanabildi ve turnuvadaki son üç maçını kaybetti. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'lerinin ortalama yaşı en genç beşinci takım ile, en yaşlı beşinci takım bu maçta karşılaşacak. Fatih Terim, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği 110 maçın %43'ünde sahada teknik direktör olarak yer aldı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği 28 galibiyetin yarısında Fatih Terim'in imzası var. Galatasaray'ın yeni golcüsü Radamel Falcao, Şampiyonlar Ligi'nde 12 gole imza attı. Falcao bir gol daha atarsa Jackson Martinez'e ait olan Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü Kolombiyalı oyuncu rekoruna ortak olacak.

Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, yedinci kez eleme oynamadan "Devler Ligi" gruplarına dahil oldu. Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ettiği 15 sezonun 9'unda eleme turu oynamak durumunda kalan Galatasaray, ilk olarak 2002-2003 sezonunda gruplara direkt katıldı. Sarı-kırmızılı takım 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019'un ardından bu sezon da doğrudan gruplarda yer aldı.

En başarılılar Lucescu ve Terim



Avrupa kupalarında tarihinin en önemli başarılarını, 1999-2000 sezonunda mevcut teknik direktörü Fatih Terim'le UEFA Kupası'nı kazanarak ve 2000 yılında ise Mircea Lucescu'yla UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürerek elde eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi sezonlarını da yine bu iki teknik adamla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunda Lucescu yönetiminde, o dönemki statüye göre iki ayrı grup etabı bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki gruptan da çıkarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İspanya temsilcisi Real Madrid'le eşleşen Galatasaray, İstanbul'da 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasına karşın, deplasmanda rakibine 3-0 yenilerek yarı finale kalamadı. Galatasaray, Lucescu yönetiminde 2001-2002 sezonunda ise yine ilk gruptan çıkma başarısı gösterirken, çeyrek final şansını ikinci gruptaki son maçına kadar taşısa bile mutlu sona ulaşamadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi derecesini 2012-2013 sezonunda teknik direktör Fatih Terim'le yineledi. Grubunu ikinci sırada bitirerek ikinci tura yükselen, bu turda ise Almanya'nın Schalke 04 takımını eleyerek çeyrek finale adını yazdıran Galatasaray, yine Real Madrid'le eşleşti. Lucescu döneminde olduğu gibi deplasmanda 3-0 kaybeden, kendi evinde ise 3-2 kazanan sarı-kırmızılı takım, organizasyona bu turda veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında bu akşam Club Brugge ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde deplasmanda başarısız performans sergiledi. Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 17 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 17 dış saha mücadelesinde rakiplerine 14 kez yenilirken, 3 beraberlik alabildi.

Galatasaray, bu süreçte İngiltere'nin Chelsea ve Arsenal, Danimarka'nın Kopenhag, İtalya'nın Lazio, İspanya'nın Real Madrid (2 kez) ve Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Schalke 04, Belçika'nın Anderlecht, Portekiz'in Benfica ve Porto, İsveç'in Östersunds ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarına mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada İtalya'nın Juventus ile Kazakistan'ın Astana takımlarıyla yaptığı maçlardan ise beraberlikle döndü. Galatasaray, son olarak geçen sezon Benfica ile dış sahada 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray, Terim yönetiminde 72. Avrupa maçına çıkacak

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarında 72 karşılaşmada 30 galibiyet, 15 beraberlik ve 27 yenilgi aldı. Terim idaresinde UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final oynama başarısı gösterdi



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında bu akşam Belçika'nın Club Brugge ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 72. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig'de son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götüren Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 72 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 15'inde berabere kaldı. Galatasaray, Terim'in teknik direktörlüğündeki 27 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Tecrübeli teknik adamın teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarındaki maçlarda 103 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 102 gol gördü. Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:

Şampiyonlar Ligi'de 47 maç



Galatasaray, Terim'in teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi'nde 47 karşılaşma oynadı.Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki 47 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 9 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, 24 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final



Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında büyük başarılara imza attı. Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'ı eleyerek UEFA Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koydu ve çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

Muhtemel 11'de hangi oyuncular var?

Club Brugge Galatasaray maçında, sahada olması beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde;

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Ricca, Vanaken, Rits (Balanta), Vormer, Dennis, Okereke (Diagne), Diatta

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Seri, Babel, Falcao

Galatasaray neden 19.55'te oynuyor?

UEFA'nın kararıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan mücadelelerin saatlerinde de değişiklik yaşanmıştı.

UEFA, maçları iki ayrı dilime bölerken, Türkiye için klasik olan 21:45 (saatlerin geri alınmadığı dönemlerde 22:45) geleneği de ortadan kalkmıştı. Orta Avrupa Zaman Dilimi'ne göre (CET) maçlar 18:55 ve 21:00'de başlıyor. Bu şekilde Türkiye saatine göre maç saatleri 19:55 ve 22:00 şeklinde değişmiş oldu.

Casus Diagne

Şampiyonlar Ligi A grubunda Galatasarayın 18 Eylül'de karşılaşacağı rakibi Club Brugge'ün yıldız ortasahası Hans Vanaken soruları cevapladı. Diagne'nin Galatasaray hakkında kendilerine detaylıca bilgi verdiğini aktaran Vanaken, şu sözleri sarf etti;

"Diagne'ye tabi ki Galatasaray hakkında neler bildiğini sorduk. Bu sabahki toplantıda da daha başka neler anlatabileceğini sorduk, elbette bize yardım etmeye çalıştı ve Galatasaray hakkında bilgiler verdi."

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