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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
16.09.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ile temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk karşılaşmasına çıkıyor. Mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve mücadelenin şifreli olup olmadığını merak ediyorlar.. Peki Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Club Brugge bu sezon kendi liginde oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Oynadığı karşılaşmalarda 14 gol atan Club Brugge, kalesinde 2 gol gördü. Ligin ikinci sırasında yer alan Club Brugge 14 puana sahip.

Galatasaray liging 4 haftasını geride bırakırken lige oynadığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor. Bu karşılaşmada 7 puan toplayan sarı-kırmızılılar, rakip filelere 5 gol gönderirken, kalesinde de 5 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın rakipleri, Club Brugge, Paris SG ve Real Madrid.

Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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