Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ile temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk karşılaşmasına çıkıyor. Mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve mücadelenin şifreli olup olmadığını merak ediyorlar.. Peki Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Club Brugge bu sezon kendi liginde oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Oynadığı karşılaşmalarda 14 gol atan Club Brugge, kalesinde 2 gol gördü. Ligin ikinci sırasında yer alan Club Brugge 14 puana sahip.
Galatasaray liging 4 haftasını geride bırakırken lige oynadığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor. Bu karşılaşmada 7 puan toplayan sarı-kırmızılılar, rakip filelere 5 gol gönderirken, kalesinde de 5 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın rakipleri, Club Brugge, Paris SG ve Real Madrid.
Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Club Brugge Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 18 Eylül Çarşamba günü saat 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle