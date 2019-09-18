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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
18.09.2019 - 17:14, Son Güncelleme:

Club Brugge - Galatasaray: 0-0

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Club Brugge - Galatasaray: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile 0-0 berabere kaldı. Belçika'nın Brugge kentinde bulunan Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabakada iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Galatasaray ve Club Brugge, gruba 1'er puanla başlangıç yaptı.

Stat: Jan Breydel

Hakemler: Slavko Vincic , Tomaz Klancnik , Andraz Kovacic

Club Brugge: Mignolet , Ricca , Simon Deli , Mitrovic , Mata , Vanaken , Vormer , Rits (Balanta dk. 86 ?) Okereke (Openda dk. 60 ) Bonaventure (Diagne dk. 73 ), Diatta

Yedekler: Horvath, Sobol, Mechele, Tau

Teknik Direktör: Philippe Clement

Galatasaray: Muslera , Luyindama , Nagatomo , Mariano (Şener dk. 90 ?), Marcao , Babel , Lemina (Emre Mor dk. 60 ), Seri (Donk dk. 90+3 ?), Feghouli , N'zonzi , Falcao

Yedekler: Okan Koçuk, Ömer Bayram, Donk, Adem Büyük, Andone

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kartlar: Lemina, N'zonzi, Donk (Galatasaray), Openda, Vormer (Club Brugge)

Abdurrahim Albayrak, Şükrü Hanedar ve Levent Şahin, maç öncesi Club Brugge'de forma giyen Mbaye Diagne ile sohbet ettiler.

Club Brugge - Galatasaray: 0-0

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Seri’nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Falcao’nun vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

19. dakikada sağ kanattan Vormer’in kullandığı serbest vuruşta altıpas içinde Mitrovic’in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

31. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Babel’in sol çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlağı Mignolet çeldi.

34. dakikada Okereke’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içi sol çaprazda Ricca’nın gelişine sert vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Okereke'nin pası ile ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Mats Rits’in şutu farklı şekilde auta gitti.

51. dakikada savunmanın arkasına atılan topu kontrol eden Bonaventure’nin ceza sahasına girer girmez vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.

54. dakikada sağ kanatan Vormer’in kullandığı köşe atışında ön direkte Okereke’nin kafa vuruşunu Muslera güçlükle çeldi.

58. dakikada Seri’nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topla ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Feghouli’nin gelişine vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

82. dakikada sağ kanattan Feghouli’nin kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayının sol çaprazında buluşan Nagatomo’nun sert şutu az farkla yandan auta gitti.

90. dakikada Seri'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Falcao'nun vuruşu yandan dışarı çıktı.

 

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