Club Brugge - Galatasaray: 0-0
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile 0-0 berabere kaldı. Belçika'nın Brugge kentinde bulunan Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabakada iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla Galatasaray ve Club Brugge, gruba 1'er puanla başlangıç yaptı.
Stat: Jan Breydel
Hakemler: Slavko Vincic , Tomaz Klancnik , Andraz Kovacic
Club Brugge: Mignolet , Ricca , Simon Deli , Mitrovic , Mata , Vanaken , Vormer , Rits (Balanta dk. 86 ?) Okereke (Openda dk. 60 ) Bonaventure (Diagne dk. 73 ), Diatta
Yedekler: Horvath, Sobol, Mechele, Tau
Teknik Direktör: Philippe Clement
Galatasaray: Muslera , Luyindama , Nagatomo , Mariano (Şener dk. 90 ?), Marcao , Babel , Lemina (Emre Mor dk. 60 ), Seri (Donk dk. 90+3 ?), Feghouli , N'zonzi , Falcao
Yedekler: Okan Koçuk, Ömer Bayram, Donk, Adem Büyük, Andone
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sarı kartlar: Lemina, N'zonzi, Donk (Galatasaray), Openda, Vormer (Club Brugge)
Abdurrahim Albayrak, Şükrü Hanedar ve Levent Şahin, maç öncesi Club Brugge'de forma giyen Mbaye Diagne ile sohbet ettiler.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Seri’nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Falcao’nun vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
19. dakikada sağ kanattan Vormer’in kullandığı serbest vuruşta altıpas içinde Mitrovic’in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.
31. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Babel’in sol çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlağı Mignolet çeldi.
34. dakikada Okereke’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içi sol çaprazda Ricca’nın gelişine sert vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Okereke'nin pası ile ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Mats Rits’in şutu farklı şekilde auta gitti.
51. dakikada savunmanın arkasına atılan topu kontrol eden Bonaventure’nin ceza sahasına girer girmez vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.
54. dakikada sağ kanatan Vormer’in kullandığı köşe atışında ön direkte Okereke’nin kafa vuruşunu Muslera güçlükle çeldi.
58. dakikada Seri’nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topla ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Feghouli’nin gelişine vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.
82. dakikada sağ kanattan Feghouli’nin kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayının sol çaprazında buluşan Nagatomo’nun sert şutu az farkla yandan auta gitti.
90. dakikada Seri'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Falcao'nun vuruşu yandan dışarı çıktı.
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