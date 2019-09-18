Club Brugge 0-0 Galatasaray | Club Brugge Galatasaray maçı özeti ve golleri
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndan temsilcimiz Galatasaray, Belçika'nın Club Brugge takımına konuk oldu. Deplasmanda forma giyen sarı kırmızılı takım, rakibi Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı. Maçın sonucunda Galatasaray ve Club Brugge 1'er puan aldı. Nefes kesen maçta Babel'in kaçırdığı gol pozisyonu geceye damga vurdu. İşte, Club Brugge Galatasaray maçı özeti, golleri ve önemli anları...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaştı. Mücadele, golsüz eşitlikle biterken, Fatih Terim'in öğrencileri Devler Ligi'ne bir puanla başladı. İşte, Club Brugge Galatasaray maçı hakkında tüm detaylar.
Stat: Jan Breydelstadion
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)
Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Rits (Dk. 86 Balanta), Vanaken, Bonaventure (Dk. 73 Diagne), Diatta, Okereke (Dk. 60 Openda)
Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina (Dk. 61 Emre Mor), Seri (Dk. 90 3 Donk), Babel, Feghouli, Falcao
Sarı kartlar: Dk. 56 Lemina, Dk. 73 Nzonzi, Dk. 90 4 Donk (Galatasaray), Dk. 73 Openda, Dk. 80 Vormer (Club Brugge)
19. dakikada Ruud Vormer'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Mitrovic ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla üstten auta gitti.
31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topun ardından gelişen pozisyonda Mata sol tarafta topun kontrolünü kaybetti. Meşin yuvarlağı kapan Babel rakibinden sıyrılarak ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun şutunda Mignolet gole izin vermedi.
34. dakikada Okereke'nin şutu savunmadan sekerek Ricca'nın önüne düştü. Ricca'nın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.
42. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Bonaventure sağdan ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.
51. dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Bonaventure ceza sahasına girip şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.
54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Okereke ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, Muslera kaleye giden topu kurtardı. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
61. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Seri'nin pasında topu önünde bulan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
82. dakikada Nagatomo'nun uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
90. dakikada Seri'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Falcao ön direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.51. dakikada savunmanın arkasına atılan topu kontrol eden Bonaventure’nin ceza sahasına girer girmez vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.
54. dakikada sağ kanatan Vormer’in kullandığı köşe atışında ön direkte Okereke’nin kafa vuruşunu Muslera güçlükle çeldi.
58. dakikada Seri’nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen topla ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Feghouli’nin gelişine vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.
82. dakikada sağ kanattan Feghouli’nin kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayının sol çaprazında buluşan Nagatomo’nun sert şutu az farkla yandan auta gitti.
90. dakikada Seri'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte Falcao'nun vuruşu yandan dışarı çıktı.
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