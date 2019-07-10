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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
10.07.2019 - 22:36, Son Güncelleme:

Clippers'tan iki yıldız transferi! Üç sezon için 103 milyon dolar

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Clippers'tan iki yıldız transferi! Üç sezon için 103 milyon dolar

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Clippers, yıldız oyuncular Kawhi Leonard ile Paul George'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Toronto Raptors ile şampiyonluk sevinci yaşamasının ardından takımıyla sözleşmesi sona eren Kawhi Leonard ve Oklahoma City Thunderlı Paul George ile sözleşme imzalandığı belirtildi. 

Clippers, Paul George karşılığında Shai Gilgeous-Alexander ile Danilo Gallinari'nin yanı sıra, 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2026 ilk draft haklarını da Oklahoma City Thunder'a verdi. 

ABD basınında yer alan haberlere göre, Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard'a ise üç sezon için 103 milyon dolar ödeyecek. 

Leonard, geçen sezon play-off'larda 30,5 sayı, 9,1 ribaunt ve 3,9 asist ortalamasıyla oynayarak takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu. Üç kez all-star seçilen 28 yaşındaki oyuncu, 2018-19 normal sezonunu ise 26,6 sayı, 7,3 ribaunt ve 3,3 asist ortalamasıyla tamamlamıştı. 

Kariyerinde 6 kez all-star seçilen Paul George ise geçen sezon Oklahoma City Thunder formasıyla 28 sayı, 8,2 ribaunt, 4,1 asist ve 2,2 top çalma performansı sergiledi. 

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