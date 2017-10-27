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Clippers, Griffin'in üçlüğüyle kazandı!

Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers deplasmanından galibiyet çıkardı (104-103) ve 4'te 4 yaptı.

Hürriyet Haber
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Skor 102-101 iken CJ McCollum serbestatışların birini sayıya çevirdi: 103-101. Mola sonrasında beş saniye kala ön sahaya giden Los Angeles Clippers, Blake Griffin'in son saniye üçlüğü ile galip geldi. 
 
Bu sezon yüzde 44.4 isabetle üçlük atan Griffin maçı 25 sayı (2/5 üçlük), 8 ribaund, 5 asistle tamamladı. Los Angeles Clippers'ta ayrıca Danilo Gallinari 16 sayı (0/5 üçlük), Austin Rivers 16 sayı ile oynadı.
 
Portland Trail Blazers'ta Damian Lillard 25 sayı (4/9 üçlük), 6 asist, CJ McCollum 23 sayı (2/3 üçlük), 5 ribaund, 4 asist ile en skorer isimler oldu. (Basketfaul)
NBA
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