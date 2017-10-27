Clippers, Griffin'in üçlüğüyle kazandı!

Skor 102-101 iken CJ McCollum serbestatışların birini sayıya çevirdi: 103-101. Mola sonrasında beş saniye kala ön sahaya giden Los Angeles Clippers
, Blake Griffin
'in son saniye üçlüğü ile galip geldi.
Bu sezon yüzde 44.4 isabetle üçlük atan Griffin maçı 25 sayı (2/5 üçlük), 8 ribaund, 5 asistle tamamladı. Los Angeles Clippers'ta ayrıca Danilo Gallinari 16 sayı (0/5 üçlük), Austin Rivers 16 sayı ile oynadı.
Portland Trail Blazers'ta Damian Lillard 25 sayı (4/9 üçlük), 6 asist, CJ McCollum 23 sayı (2/3 üçlük), 5 ribaund, 4 asist ile en skorer isimler oldu. (Basketfaul)