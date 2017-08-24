Clichy'nin 14 yıllık serisi sona erdi! İşte o detay...

Medipol Başakşehir'in Fransız yıldızı Gael Clichy'nin 14 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi gruplarında forma giyme serisi sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekibin, play-off turunda Sevilla'ya, İstanbul'da 2-1 kaybettiği maçın rövanşında İspanya'da 2-2 berabere kalarak elenmesi, Fransız oyuncunun uzun yıllardır devam eden serisinin de bitmesine sebep oldu

İngiliz ekipleri Arsenal'le 8, Manchester City ile de 6 yıl aralıksız olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında forma giyen Clichy, 14 yıl sonra ilk kez grup aşamasında mücadele edemeyecek.



DEVLER LİGİ'NDE 85 MAÇ

Fransız yıldız, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde, bugüne kadar toplam 85 kez forma giydi.

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile 48, Manchester City ile de 33 maça çıkan Clichy, bu sezon Medipol Başakşehir forması altında ise 3. ön eleme ve play-off turunda 4 maçta görev aldı.

Turuncu-lacivertli takım, Sevilla'yı eleyerek gruplara kalsaydı, Clichy'nin bu sayıyı 91'e yükseltme şansı bulunuyordu.



SNEİJDER VE ETO'O'YU GEÇTİ

Clichy, 85 maçla Şampiyonlar Ligi'nde en fazla forma giyen aktif futbolcular listesinde de 29. sırada yer alıyor.

Fransız yıldız bu alanda, Şampiyonlar Ligi'nde 83 kez forma giyen Wesley Sneijder ve 82 kez sahaya çıkan Samuel Eto'o gibi yıldızları da geride bıraktı. Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Pepe'nin ise 89 maçı bulunuyor.

Iker Casillas'ın 168 maçla zirvede, Xavi Hernandez'in 157 maçla ikinci ve Cristiano Ronaldo'nun da 144 maçla üçüncü sırada yer aldığı listede Clichy'nin önünde yer alan diğer isimler ise şöyle:

Andres Iniesta (124), Zlatan Ibrahimovic (123), Gianluigi Buffon (116), Lionel Messi (115), Andrea Pirlo (115), Patrice Evra (111), John

Terry (111), Petr Cech (111), Ashley Cole (108), Sergio Ramos (103), Dani Alves (103), Fabregas (102), Bastian Schweinsteiger (99), Arjen Robben (98), Javier Mascherano (96), Karim Benzema (95), Manuel Neuer (93), Ricardo Carvalho (92), Sergey Ignashevich (91), Thomas Müller (91), Gerard Pique (91), Pepe (89), Darijo Srna (88), Wayne Rooney (88) ve Kaka (88).



DEVLER LİGİ'NDE 2 YARI VE 3 ÇEYREK FİNAL

Gael Clichy, Arsenal ve Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez yarı final, 3 kez de çeyrek finalde mücadele etti.

Arsenal'in 2005-2006 sezonunda yarı finalde Villarreal ile deplasmanda oynadığı rövanş maçında forma giyen Clichy, o sezon Londra ekibinin, Barcelona ile oynadığı finalde ise görev alamamıştı.

Arsenal'in 2007-2008 ve 2008-2009'da çeyrek finale yükseldiği maçlarda da forma giyen Fransız yıldız, Manchester City ile de 2009-2010'da son 8 ve 2015-2016'da ise yarı final karşılaşmalarında sahaya çıktı.



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YALNIZCA 3 MAÇ

Medipol Başakşehir'in, Sevilla'ya elenmesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasından itibaren forma giyecek Clichy, profesyonel futbol kariyerinde UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar yalnızca 3 maça çıktı.

Fransız oyuncu, 2011-2012 sezonunda Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada bitirmesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 2. turdan itibaren görev aldı.

Bu turda Porto'yu deplasmanda 2-1 ve sahasında 4-0 yenen Manchester ekibi, bir sonraki turda ise deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Sporting Lizbon'a sahasında 3-2 kaybederek elenmişti. Clichy, 3-2'lik maçta forma giymemişti.



CLİCHY'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Fransız oyuncunun, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı sezonlar ve maç sayıları şöyle:

Sezon Takım adı Maç sayısı

2017-2018 Medipol Başakşehir 4

2016-2017 Manchester City 7

2015-2016 Manchester City 8

2014-2015 Manchester City 6

2013-2014 Manchester City 4

2012-2013 Manchester City 4

2011-2012 Manchester City 4

2010-2011 Arsenal 6

2009-2010 Arsenal 9

2008-2009 Arsenal 10

2007-2008 Arsenal 10

2006-2007 Arsenal 6

2005-2006 Arsenal 4

2004-2005 Arsenal 2

2003-2004 Arsenal 1

TOPLAM 85