Clichy: Umarım başkanımız Arda'yı ikna eder

Clichy, turuncu-lacivertli ekibin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonluk yarışında takımların çok az puan farklarıyla sıralandığını ve bunun da ligin ikinci yarısının çok çetin geçeceğinin ispatı olduğunu kaydetti.

Fransız yıldız, çok kaliteli bir takım olduklarını ve bu kalitelerine inanmaları gerektiğini belirterek şampiyonluk yarışı hakkında, "Ligin ilk yarısında oynadığımız maçlarda büyük olarak adlandırılan takımlara karşı çok iyi sonuçlar aldık. Puan kaybettiğimiz maçlar ise orta sıranın altındaki takımlara karşı oynadıklarımız oldu. Takım olarak bu yönümüzü geliştirebiliriz. Şampiyonluk yarışında en büyük rakibimiz, kendimiz. Çünkü her maçı aynı ciddiyetle oynamamız gerekiyor. Yoksa rakiplerimiz farkı kapatıp bizi geçebilir." ifadelerini kullandı.



Medipol Başakşehir'in her geçen yıl gelişen bir kulüp olduğunun altını çizen Clichy, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz sezon da ligin ilk yarısı zirvede bitirilse de belki şampiyonluk kafada çok düşünülmüyor, belki de şampiyonluğa inanç çok yoktu. Ama şampiyonluğa inanç şu an fazlasıyla var. Antalya'daki kamp ortamımız, sahip olduğumuz imkanlara İngiltere'de bazı takımlar sahip değil. Kulübümüz her türlü fedakarlığı yapıyor. Buraya gelirken bana bir plan sunuldu. Bu planda şampiyonluktan bahsediliyordu. Daha önce şampiyonluklar kazandım, benim kişisel hedefim tabii ki şampiyon olmak. Bu nedenle bu lafı kullanmak istemiyorum ama ben Türkiye'ye şampiyonluklar yaşamaya, kupalar kazanmaya geldim."

"UMARIM BAŞKANIMIZ ARDA'YI İKNA EDER"

Fransız savunma oyuncusu, Medipol Başakşehir'in transferi için girişimde bulunduğu Arda Turan'ın çok kaliteli bir futbolcu olduğunu ve böyle oyuncuların takımları her zaman ileriye taşıdığını aktardı.

"Ben olasılıklar üzerine konuşmayı pek sevmem" sözlerini kullanan Clichy, Arda Turan hakkında şunları söyledi:

"Arda'nın kalitesini anlatacak değilim. Arda bu kaliteye sahip olmasa birincisi uzun yıllar İspanya'da oynayamazdı, ikincisi zaten Barcelona onu transfer etmezdi. Arda, Avrupa'nın en üst düzey oyuncularından biri. Tabii ki şu da var, bizim takımımız Süper Lig'in zirvesinde ve biz buraya şu anki oyuncularımızla geldik. Kalite her zaman takımı ileriye taşır ama transferle ilgili kararı verecek yönetimimiz. Başkanımız zaten bu transfer üzerine çalışıyor. Umarım başkanımız Arda'yı ikna eder."

"SEZON BAŞINDA İNGİLİZ VE TÜRK KULÜPLERİNDEN TEKLİF ALDIM"

Deneyimli futbolcu, Medipol Başakşehir'in kendisine sunduğu plandan çok etkilendiğini ve bu nedenle transfer teklifini kabul ettiğini anlatarak, şunları ifade etti:

"Sezon başında İngiliz ve Türk kulüplerinden de teklifler aldım. Tabii ki burada Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin büyüklüğünü konuşmaya gerek yok. Manchester City'ye yeni bir yapılanmaya girerek yükselmeye başladığı dönemde transfer olmuştum. Başakşehir'de şu an yaşadığımız dönemi, o döneme çok benzetiyorum."

"TÜRK FUTBOLCULARININ ÇALIŞMASI YETERLİ DEĞİL"

Futbol kariyerinde kazandığı başarıları çok çalışmasına bağlayan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, Türk futbolcularının daha fazla çalışması gerektiğini söyledi.

"Hiçbir zaman takımımdaki en yetenekli oyuncu ben olmadım." diyen Clichy, "Hep daha çok çalışıp, kendime iyi baktığım için ön plana çıktım. Belki

yeteneğimin diğerlerinden daha az olmasından dolayı bunu bir şekilde kapatmak istedim, bunu da başardığımı düşünüyorum. Yetenek tek başına asla belirleyici olmuyor. Ben tabii ki ukalalık yapamam ama Türk oyuncuların çalışması yeterli değil." şeklinde konuştu.



İngiltere'deki futbol mantalitesinin çok farklı olduğunu vurgulayan Clichy, "Belki geçmişte biz futbolcular futbol oynuyorduk ama artık futbolu oynamıyoruz, futbolu çalışıyoruz. Futbol bizim işimiz ve bunu futbol oynamanın ötesine taşımak gerekiyor. Kendimi örnek veriyim, uykuma dikkat ediyorum, şekerli şeyler yemiyorum, dinlenmeme dikkat ediyorum, biraz ağrım olursa hemen masaja gidiyorum. Bunlara dikkat ettiğim için belirli bir yerlere geldim. Türk futbolcularının ilk geliştirmesi gereken kafa yapısı, mantalite." yorumunda bulundu

"EMRE'NİN VARLIĞI KULÜBÜMÜZ İÇİN ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ"



Clichy, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun Medipol Başakşehir için büyük bir değer olduğunun altını çizerek, deneyimli futbolcunun sezon sonunda futbolu bırakması haberleri hakkında şu yorumu yaptı:

"Bunun kararını en iyi kaptanımız Emre verecektir. İnanılmaz işler başardı. Bizimle olduğu ve olmadığı zamanki farkı çok rahatlıkla görebiliyorum. Sadece saha içinde değil, saha dışında da takım üzerindeki etkisi çok büyük. Yeteneği satın alamazsınız. Doğuştan yetenekli bir futbolcu. Özellikle Türk futbolcular üzerinde çok büyük bir etkisi var. O bizimle beraber olduğu zaman onun laflarını Türk oyuncular can kulağı ile dinliyor. Takımın havası çok farklı oluyor. Ama futbolu bırakacaksa da yönetimimiz onu kulübün içinde tutmalı. Emre'nin varlığı kulübümüz için çok ama çok önemli. Emre'ye çok büyük saygım var."

Yıldız futbolcu, en yetenekli futbolcular olarak ise Emre Belözoğlu'nun yanı sıra İrfan Can Kahveci'nin adını söyledi. İrfan'ın yeteneklerini ligin ilk yarısında ortaya koyduğunu anlatan Clichy, "Sezon başındaki haliyle şu anki durumu arasında çok büyük fark var. Zaten yetenekliydi ama bu yeteneğin üstüne farklı şeyler de ekledi. İrfan'daki gelişim muazzam." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 6-7 YILDA STADIMIZI TAMAMEN DOLDURABİLİRİZ"

Deneyimli futbolcu, "İngiltere'de hep dolu tribünler önünde oynamaya alışıksın, burada ise böyle bir durum henüz yok. Bu seni nasıl etkiliyor?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Hiçbir ligi İngiltere ile kıyas edemezsiniz. Manchester City ve Arsenal'da oynadığım için hep dolu tribünler önünde oynamaya alıştım. İngiltere'de büyük bir takımın kombinesini almak için bazen 3 sene beklemeniz gerekiyor. Oradaki kültür çok farklı. İngiltere'deki taraftarlar, Silva ve Agüero gibi isimleri görünce tribünleri doldurmak daha kolay oluyor. Buraya da yıldız isimler geliyor ama önemli olan doğru isimlerin gelmesi. Yıldız bir oyuncuyu getirirseniz belki ilk başta forma satarsınız ama eğer doğru isim değilse taraftar hayal kırıklığına uğramış olur. Bu açıdan baktığınızda Başakşehir çok doğru işler yapıyor, adım adım ilerliyor. Belki çok fazla taraftarımız yok ama taraftar edinmenin yolu başarılardan geçiyor. Önümüzdeki 6-7 yılda bu şekilde devam edersek, stadımızı tamamen doldurabiliriz."

KARİYERİNİN UNUTULMAZ ANLARI

Clichy, hayatının unutulmaz anının iki çocuğunun doğumu olduğunu anlatırken, futboldaki unutulmaz anlarını ise şöyle anlattı:

"Başakşehir'den önce sadece iki kulüpte ama iki büyük kulüpte oynadım. Bu nedenle çok özel anım var. İlk profesyonel olduğumda Arsenal'le namağlup şampiyon olmamız. Manchester City ile son saniyede gelen şampiyonluk. Çocukluk idolüm Thierry Henry ile aynı takımda oynamak ve sonra onun arkadaşım olması. Şu an Nijerya'nın kralı gibi olan Kanu ile birlikte oynamak. Vieira ve Bergkamp gibi isimlerle oynamak ve Arsene Wenger gibi bir hoca ile çalışmak çok özel anılar. Ben özel anılar biriktirmeye devam ediyorum. Umarım Başakşehir'de kazanılacak kupalarla bu güzel anıları biriktirmeye devam edeceğim."

Fransız yıldız, henüz futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağıyla ilgili bir planının olmadığını belirterek, "Yaşımın geçmeye başladığını kabul ediyorum ama futbolu bırakmayı düşünecek kadar da yaşlı değilim. Tam olarak ne yapmak istediğimi düşünmedim. Hocalık olabilir, çünkü futbolu, topa dokunmayı, etkileşimi seviyorum. Önümde futbol oynayacağım yıllar var. Hoca olacak kalitem var mı, bunu yıllar gösterecek." diyerek sözlerini tamamladı.