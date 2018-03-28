Cleveland'a Miami darbesi! 19 sayı fark
Miami Heat, Cleveland Cavaliers'i 98-79 yenerek son 11 iç saha maçında 10. galibiyetini aldı. Cleveland 100 sayıyı bulamadığı maçlarda 1-13'e geldi. Miami ise evinde Cleveland'a sağladığı üstünlüğü 14-0'a getirdi.
Sezona Cleveland'da başlayan Dwyane Wade 12 sayı ile oynarken 4 bloktan 2'sini LeBron James'e yaptı. İlk yarıyı 54-34 önde bitiren Miami'de Kelly Olynyk 19 sayı, Josh Richardson ve James Johnson 15'er sayı attı. Önceki maçı eşinin doğum yapması nedeniyle kaçıran koç Erik Spoelstra görevine döndü. Sakatlıkları süren iki uzun; Hassan Whiteside ve Bam Adebayo nu karşılaşmada da yer almadı.
Mart ayını 31.5 sayı ortalamasıyla oynayan LeBron James 18 sayı, 6 ribaund, 7 asiste karşın 6 top kaybı yaptı, üst üste 865 maçta çift haneli skor üreterek bu alanda ilk sırada bulunan Michael Jordan ile arasındaki farkı 1 maça indirdi.
İlk yarıda Jordan Mickey'in dirsek darbesiyle dişi kırılan Kevin Love 7 dakika sahada kalabildi ve 1 sayı attı. Rodney Hood benchten gelip 15 sayılık katkı yaptı.(Basketfaul)
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