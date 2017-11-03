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Cleveland'a kötü haber!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu Tristan Thompson, sakatlığı nedeniyle sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak.

Hürriyet Haber
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Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen üst üste yaşadığı 4 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 13'üncü sıraya kadar gerileyerek taraftarını üzen Cavaliers'a bir kötü haber de yıldız oyuncusu Tristan Thompson'dan geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımının hafta içi konuk ettiği Indiana Pacers'a 124-107 kaybettiği maçı sakatlığı nedeniyle yarıda bırakan Thompson'ın, sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, sol baldırında çekme tespit edilen 26 yaşındaki basketbolcunun tedavisine başlandığı ve sahalardan 3-4 hafta uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.

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