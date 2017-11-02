Cleveland krizde! Üst üste 3. kez mağlup!

8 top kaybı yapan LeBron James'in 33 sayı, , 6 ribaund, 11 asistlik performansı Cavs'ın evindeki farklı yenilgisini önleyemedi. Cavaliers üçüncü periyodda 69-68 öne geçmişken Indiana Pacers üst üste dört 3'lükle üstünlüğü eline aldı ve bir daha da yakalanmadı.
Indiana Pacers 3 sayı bölgesinden 16/26 (yüzde 61.5) isabet buldu, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Bojan Bogdanovic ilk beşte başlayıp 3/4 üçlük isabetiyle 17 sayı attı.Thaddeus Young 26, Darren Collison 25 (3/3 üçlük), Victor Oladipo 23 (5/7 üçlük) ile oynadı, Domantas Sabonis 15 sayı, 12 ribaund, 6 asistle etkili isimler arsında yer aldı.
Cavaliers'ten LeBron dışında Derrick Rose 19, Kevin Love 13 sayı, 13 ribaund, Jeff Green 15 sayıyla çift haneli skora ulaştı. Tristan Thompson ikinci yarıda adale sakatlığı nedeniyle maçı erken tamamladı. Cedi Osman 1 dakika sahada kaldı ve istatistik üretemedi.(Basketfaul)