Cleveland koçu Lue'den Cedi yorumu! Cedi ilk 5'te oynayınca...
Cleveland Cavaliers koçu Tyronn Lue, milli basketbolcu Cedi Osman hakkında açıklamalarda bulundu. Cedi’nin ilk 5 başladığı iki maçtan ve gelecekteki planlarından bahseden Lue:
“Cedi OKC maçında da ilk 5’te başlayacak. Takıma kattıklarından memnunum. Onun sayesinde LeBron’u 4 numarada oynatabiliyoruz ve bu büyük bir avantaj. Çünkü hızlı hücumlar böylece çok daha akışkan oluyor, bu çok iyi bir durum” (Basket Dergisi)
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