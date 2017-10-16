Spor tarihinde kolay kolay yaşanmayacak bir olay bu hafta başında Kendrick Perkins’in başına gelmiş gibi gözüküyor.

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers serbest bıraktığı uzunu Kendrick Perkins’e asistan koçluk teklifinde bulundu ancak Perkins oyunculuğa devam etmek istediği belirtti.

ESPN yazarı Adrian Wojnarowski’nin haberine göre Perkins herhangi bir takıma imza atmazsa eski takımı Cleveland’a asistan koç olarak dönebilir.

Diğer yandan Cleveland.com sitesinden Joe Vardon’ın haberine göre koç Tyronn Lue, çevresinde Perkins gibi bir asistana ihtiyacının olduğunu ve bu konuyu onunla konuştuğunu ifade etti.

Eğer 32 yaşındaki oyuncu önümüzdeki günlerde bir takımla anlaşamazsa, oyuncu olarak sezona başlamayı beklediği Cleveland takımının koç ekibinde görev alabilir. (Trendbasket)