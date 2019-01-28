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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: AP
28.01.2019 - 10:24 , Son Güncelleme:

Cleveland 6 maç sonra kazandı, Cedi'den 17 sayı!

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Cleveland 6 maç sonra kazandı, Cedi'den 17 sayı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 104-101 kazandıkları Chicago Bulls maçında 17 sayı ve 8 ribaunt üretti.

Ligin son sırasındaki Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Chicago Bulls'u 104-101 yenerek 6 karşılaşma sonra galibiyetle tanıştı.

Cavaliers'ta Cedi Osman 17 sayı, 8 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, Jordan Clarkson 18 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Alec Burks 18 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Bulls'ta Lauri Markkanen 21 sayı, 15 ribaunt, Zach LaVine de 17 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

- Doncic'in gayreti Mavericks'e yetmedi

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Toronto Raptors, deplasmanda oynadığı Dallas Mavericks maçını 123-120 kazandı.

Raptors'ı galibiyete, 33 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza atan Kawhi Leonard ve 19 sayı, 9 asist, 5 ribaunt üreten Kyle Lowry taşıdı

Mavericks'in 19 yaşındaki Sloven basketbolcusu Luka Doncic'in 35 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Doncic, NBA tarihinde 20 yaşına basmadan 30 sayılık "triple double" yapan ilk oyuncu oldu.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 101-104
Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 122-108
Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 118-112
Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 120-123
Houston Rockets-Orlando Magic: 103-98
Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 111-125
San Antonio Spurs-Washington Wizards: 132-119
New York Knicks-Miami Heat: 97-106
Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 116-102 

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