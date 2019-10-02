Claudio Marchisio futbolu bıraktı!
Son olarak Zenit forması giyen 33 yaşındaki İtalyan futbolcu Claudio Marchisio, kariyerini sonlandırdı.
Çocukken girdiği ve 20 yıldır formasını giydiği Juventus'tan ayrıldıktan sonra bir sene Zenit'te oynayan Claudio Marchisio, futbola noktayı koydu.
Son olarak Rusya'da Zenit ile sözleşmesini sonlandıran ve bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından futbola devam etmeme kararı aldı.
EVİM DEDİĞİ STADYUMDA AÇIKLAYACAK
Claudio Marchisio, futbola vedasını ise 'evim' dediği Juventus stadyumunda yapacak. İtalyan ekibi ile 7 Serie A şampiyonluğu yaşayan Marchisio, taraftara açık bir şekilde düzenlenecek törende taraftarlarına konuşma yapacak ve futbolu bıraktığını resmen açıklayacak.
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