Çizme'de yeni rüzgar! Hakan Çalhanoğlu...

La Gazzetta dello Sport, "Hünerli Çalhanoğlu" manşetiyle verdiği haberde, teknik direktör Montella'nın Lazio maçında ilk 11'de başlatmadığı Çalhanoğlu'na yeniden güvenerek, formayı verdiğini vurguladı.

Haberde, Milan'ın yeni saha diziliminde Hakan Çalhanoğlu'nun orta saha, ceza yayı ve sol açık olmak üzere sahanın pek çok bölgesinde kendisini gösterip, Andre Silva'ya iki muhteşem asist yaptığı da ifade edildi.

PARILDIYOR

Corriere dello Sport ise, "Çalhanoğlu parıldıyor" başlığıyla milli futbolcunun attığı gol ve yaptığı 2 asistle, Andre Silva ile

birlikte gecenin yıldızlarından olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Gazete, Çalhanoğlu'nun golünün gecenin kilidini açtığı ve hem asistleriyle hem de genel performansıyla mücadeleyi yönlendirdiği yorumunda bulundu.