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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Çizme’de Türk gecesi! Milanlı Hakan ve Romalı Cengiz...
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Futbol
dha
23.02.2018 - 10:12, Son Güncelleme:

Çizme’de Türk gecesi! Milanlı Hakan ve Romalı Cengiz...

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Serie A’da 25 Şubat Pazar günü İtalya’nın iki devi Roma ile Milan, Olimpiyat Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Ayrıca Türk milli takımının 2 genç yıldızı Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu bu mücadelede takımları adına puan mücadelesi verecek.

MİLANLI HAKAN VE ROMALI CENGİZ 2’NCİ KEZ KARŞI KARŞIYA

Serie A’nın 26’ncı hafta karşılaşması öncesinde Roma, 50 puanla lider Napoli’nin 16 puan gerisinde 3’üncü sırada yer alırken, Milan ise 41 puanla 7’nci basamakta yer alıyor. Sezonun ilk karşılaşmasında San Siro’da oynanan maçı Roma, Edin Dzeko ve Alessandro Florenzi’nin golleriyle 2-0 kazandı. Cengiz Ünder’in yedek kulübesinde oturduğu karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 80’inci dakikada ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.

HAKAN DAHA ÇOK SÜRE ALDI, CENGİZ İSE DAHA ÇOK GOL ATTI

İç sahada oynadığı 13 karşılaşmanın 8’ini kazanan Roma, 22 gol atıp 13 gol yedi. Deplasmanda çıktığı 13 maçın sadece 5’ini kazanan Milan ise 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda Milano ekibi 23 gol atarken, 20 golü de kalesinde gördü.

Hakan Çalhanoğlu, Serie A’da bu sezon Milan formasını 20 kez giyerken, bu maçların 14’ünde ilk 11’ de başladı. Çalhanoğlu bu maçlarda 2 gol attı ve 3 golün hazırlayıcısı oldu.

Cengiz Ünder ise ligde 17 kez giydiği Roma formasıyla 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Cengiz 17 maçın 9’unda ilk 11’de yer aldı.

ROMA’NIN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

İtalya’nın iki dev ekibi arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 5’ini Roma kazanırken, 4 maç berabere sonuçlandı. Milan ise sadece 1 kez kazanabildi. Bu maçlarda 5 de kırmızı kart çıktı.

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