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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
26.12.2018 - 13:13, Son Güncelleme:

Çıvgın: 'Kulübü temsil eden her oyuncuya destek vermeliyiz'

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Çıvgın: 'Kulübü temsil eden her oyuncuya destek vermeliyiz'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12 maçta 5 galibiyet, 7 mağlubiyetle Play-Off yarışı veren, FIBA Europe Cup'ta ise 2. turda 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle yoluna devam eden Pınar Karşıyaka'da bir grup taraftarın iç saha maçlarında istifaya davet ettiği Antrenör Özhan Çıvgın, kulübün ve takımın mevcut durumunu anlatırken, camiadan, oyuncularına destek istedi.

Sezon sonunda Play-Off hedefine ulaşacaklarını belirten Çıvgın, uzun süreli sakatlık problemleri yaşanmasa şu an 2-3 galibiyet yukarıda olacaklarını belirtti. Ligde sezona Tofaş mağlubiyetiyle kötü başladıklarını belirten Özhan Çıvgın, "Sonra oynadığımız basketbolla toparlandık. Dar bir rotasyonumuz var ve üst üste sakatlıklar son haftalarda bizim için sıkıntı yarattı" diye konuştu.

"Sezon başında kadroyu kurarken farklı yaklaşımımız vardı" diyen genç çalıştırıcı, "Ancak döviz kuru yaz döneminde bir anda çok yükselince temkinli davrandık. Kulübün mali sıkıntısı olduğunu herkes biliyor. Bütçe içinde 5 yabancı aldık. Bu sezon fazla açılmadan borçları kapatıp Play-Off oynamayı hedefledik. Attığımız adımlar içinde işleyen ve işlemeyenler var. Takımda tüm oyuncular sakatlık problemi yaşadı. Bize en büyük yarayı Gailius ve Berk'in uzun süreli sakatlıkları açtı. Namağlup lider Fenerbahçe'yle deplasmanda oynadığımız maçta Henry sakattı. Berk ve Gailius, kazanmak için sakat sakat mücadele ettiler. Bu karşılaşmada sakatlıkları nüksetti ve sonraki haftalarda oynayamadılar. Bu dönemde iyi giderken üst üste 3 yenilgi aldık. Kısıtlı kadroyla Fenerbahçe ve Türk Telekom'u elimizden kaçırdık" dedi.

Tayfun'un takım arkadaşlarının yokluğunda kasığında fıtıkla, normalde ameliyat olması gerekirken fedakarca mücadele ettiğini söyleyen Çıvgın, "Tayfun ancak bu hafta ameliyat olabilecek. Erdi'nin dizinde sakatlığı var. Gailius yeni yeni dönüyor. Berk ise antrenmanlara yeni başlayacak. Rotasyonda Türk oyuncular bizim için çok önemli. Walker, Szolnoki Olaj deplasmanında sakatlandı. Büyükçekmece maçında sakat sakat oynadı. Sakatlıkların etkilediği bu dönemde yalnız Büyükçekmece maçını kötü kaybettik. Sakatlıklar ve kıl payı kaybettiğimiz maçlar olmasa 2-3 galibiyet daha yukarıda olabilirdik" ifadelerini kullandı. Sponsor Yaşar Holding'in desteğiyle FIBA'da sezon başında taksitlendirilen eski borç dosyalarının kapanacağını belirten Çıvgın, takıma takviye yapacaklarını dile getirdi.

Çıvgın, "Bu borçlar temizlenince uzun rotasyonumuz için bir oyuncu almak istiyorum. İmkanımız olursa kısa rotasyonuna da oyuncu alabiliriz ama yaz döneminde kulübe ekstra mali yük getirmemek için bu kadar temkinli yaklaşmışken sırf oyuncu almak için de transfer yapmam. En başından bu yana, 'Karşıyaka'ya geldim, beklenti var, ben de transferde para harcatayım, kendi kariyerime bakıp geride enkaz bırakayım' düşüncem olmadı. Kulüp politikası doğrultusunda hem mali olarak zarar vermeyip hem başarılı olmayı hedefledik. Tabi hatalar, eksikler, kötü yapılan işler de var ve bunları düzelteceğiz. Başkan Turgay Büyükkarcı iyi işler yapıyor. Zaten borçlu olan kulübü daha da borçlandırmak yerine basketbolda borçları temizlemiş şekilde sağlam adımlar atarak başarı istiyor" dedi.

"MAZERET ÜRETMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Pınar Karşıyaka Antrenörü Özhan Çıvgın, "Mazeret üretmektense işimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştığımız için dışarıya sesimizi duyuramıyoruz" dedi.

Taraftarla, camiayla tam bir birlik içinde olmaları gerektiğinin altını çizen Çıvgın, "Karşıyaka formasını giyen, kulübü temsil eden her oyuncuya destek verip motive etmeliyiz. Biz kötü bir takım değiliz. Sezon sonunda 2 yıldır hasret kalınan Play-Off'u oynayacağız. Avrupa'da da gidebileceğimiz en üst noktaya kadar gideceğiz. Taraftarımız bize inanıp güvensin" diye konuştu.

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