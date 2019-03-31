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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
31.03.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

City'de büyük kriz! İlkay depremi...

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Premier Lig'de şampiyonluk için Liverpool ile çekişen Manchester City'de İlkay Gündoğan krizi yaşanıyor. Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluk için Liverpool ile amansız bir yarışın içine giren Manchester City'de İlkay Gündoğan krizi yaşanıyor.

Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Türk asıllı Alman futbolcunun henüz kontrat yenilememesi, menajer Pep Guardiola'nın da isyan etmesine sebep olmuştu.

Katalan teknik adam, İlkay'la sözleşme yenilemek istediklerini söylerken yıldız futbolcunun kararını bir an önce vermesi gerektiğini ifade etmiş ve "Eğer takımda kalmak istemezse yapabileceğimiz bir şey yok." sözlerini kullanmıştı.

City ile İlkay arasında yaşanan kontrat kriziyle ilgili olarak Ada basınından ise yepyeni bir iddia geldi. Goal.com'un İngiliz edisyonu 28 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşme görüşmelerini durdurduğunu yazdı.

Cityde büyük kriz İlkay depremi...

Oyuncuya yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde İlkay'ın City'de düzenli olarak ilk 11'de forma giyebileceği konusunda şüpheleri bulunduğu ifade edildi.

Kariyerinin son dönemlerinde daha fazla forma şansı bulmak isteyen merkez orta saha oyuncusunun bu nedenle sözleşme uzatma noktasında gönülsüz olduğu öne sürüldü.

City yönetiminin önümüzdeki haftalarda da İlkay'ı ikna etmek için çabalayacağını kayededen site, durumun değişmemesi durumundaysa oyuncunun bu yaz başka bir takıma satılacağını iddia etti.

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Cityde büyük kriz İlkay depremi...

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