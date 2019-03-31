City'de büyük kriz! İlkay depremi...
Premier Lig'de şampiyonluk için Liverpool ile çekişen Manchester City'de İlkay Gündoğan krizi yaşanıyor. Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Türk asıllı Alman futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluk için Liverpool ile amansız bir yarışın içine giren Manchester City'de İlkay Gündoğan krizi yaşanıyor.
Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Türk asıllı Alman futbolcunun henüz kontrat yenilememesi, menajer Pep Guardiola'nın da isyan etmesine sebep olmuştu.
Katalan teknik adam, İlkay'la sözleşme yenilemek istediklerini söylerken yıldız futbolcunun kararını bir an önce vermesi gerektiğini ifade etmiş ve "Eğer takımda kalmak istemezse yapabileceğimiz bir şey yok." sözlerini kullanmıştı.
City ile İlkay arasında yaşanan kontrat kriziyle ilgili olarak Ada basınından ise yepyeni bir iddia geldi. Goal.com'un İngiliz edisyonu 28 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşme görüşmelerini durdurduğunu yazdı.
Oyuncuya yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde İlkay'ın City'de düzenli olarak ilk 11'de forma giyebileceği konusunda şüpheleri bulunduğu ifade edildi.
Kariyerinin son dönemlerinde daha fazla forma şansı bulmak isteyen merkez orta saha oyuncusunun bu nedenle sözleşme uzatma noktasında gönülsüz olduğu öne sürüldü.
City yönetiminin önümüzdeki haftalarda da İlkay'ı ikna etmek için çabalayacağını kayededen site, durumun değişmemesi durumundaysa oyuncunun bu yaz başka bir takıma satılacağını iddia etti.
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