City ve United'ın liderlik hesapları! iddaa'da öne çıkan ise...
F Grubu'nun zirvesindeki Manchester City'ye beraberlik yetecek. H Grubu'nun ikincisi Manchester United ise Valencia'yı geçip, Juventus'un takılmasını bekleyecek. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkan tercihlere göz atalım...
Manchester City - Hoffenheim
- Manchester City'ye grup liderliği için 1 puan yetecek ama kazanmak zorunda olan Hoffenheim nasıl bir oyun anlayışıyla sahada olacak?
- Alman ekip, önemli isimlerinden Szalai'yi de cezası sebebiyle kullanamayacak.
- Aralık ayı Premier Lig'de yoğun geçer ve hafif sakatlıkları bulunan Sergio Agüero, Kevin De Bruyne, David Silva gibi isimlerin de City cephesinde riske edilmesi beklenmiyor.
Valencia - Manchester United
- Valencia'nın Avrupa Ligi bileti cebinde, gruptan çıkma şansı yok, gözler Jose Mourinho'nun ekibinde olacak.
- ManU'da Luke Shaw, Victor Lindelöf, Alexis Sanchez, Diogo Dalot, Chris Smalling ve Anthony Martial kadroda olmayacak.
- Portekizli ile arası limoni olan ve son lig maçında Fulham'a karşı süre almayan Paul Pogba'nın, Mestalla'da ilk 11 başlaması bekleniyor.
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