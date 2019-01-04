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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraf: Reuters
04.01.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

City, Liverpool'u yıktı! Bakın neler oldu...

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City, Liverpool'u yıktı! Bakın neler oldu...

İngiltere Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Manchester City, sahasında Liverpool'u 2-1 mağlup etti.

Son şampiyon ve bu sezon ligin en fazla gol atan takımı Manchester City, 21. haftanın kapanış mücadelesinde, 29 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen ve ligin en az gol yiyen takımı Liverpool ile Etihad Stadı'nda karşılaştı.

İki takımın da temkinli başladığı karşılaşmada ilk tehlikeli atak Liverpool'dan geldi. 18. dakikada Muhammed Salah'ın pasıyla ceza alanına giren Sadio Mane'nin vuruşunda top yan direkten döndü. John Stones'un müdahalesinde kaleci Ederson'a çarparak tekrar kaleye giden topu Stones son anda uzaklaştırdı.

Manchester City aradığı golü 40. dakikada buldu. Sol kanattan gelişen atakta Bernardo Silva'nın çıkardığı topla buluşan Sergio Agüero'nun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak rakip kaleye gitti ve ev sahibi ekip ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Lig maçlarında kariyerinin 250. golünü kaydeden Arjantinli yıldız Agüero, Etihad Stadı'nda Liverpool ile oynadıkları 7. maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

GALİBİYETİ SANE GETİRDİ
Karşılaşmanın 64. dakikasında Liverpool, Roberto Firmino'nun golüyle skorda eşitliği sağladı. Ceza alanında Robertson'un sol taraftan gönderdiği topu kafayla tamamlayan Brezilyalı futbolcu durumu 1-1 yaptı.

Manchester City, bu golden 8 dakika sonra yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Raheem Sterling'in pasıyla hareketlenen ve sol çaprazdan ceza alanına giren Leroy Sane'nin yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1. Kalan dakikalarda skoru koruyan ev sahibi ekip, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetin ardından puanını 50'ye çıkaran ikinci sıradaki Manchester City, ligdeki ilk mağlubiyetini elde eden Liverpool ile arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.

GUARDİOLA 6. KEZ...
Manchester ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, Alman meslektaşı Jurgen Klopp'a karşı kariyerinin 6. galibiyetini aldı.
Manchester City karşılaşmaya Ederson, Stones, Kompany (Dk. 88 Otamendi), Laporte (Dk. 86 Walker), Danilo, Fernandinho, Silva (Dk. 65 İlkay Gündoğan), Bernardo, Sane, Sterling ve Agüero, Liverpool ise Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson, Henderson, Wijnaldum (Dk. 86 Sturridge), Milner (Dk. 57 Fabinho), Salah, Firmino ve Mane'den (Dk. 77 Shaqiri) oluşan on biriyle başladı. 

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