City, Liverpool'u dağıttı!

Manchester City ile Liverpool ligin 4. haftasında karşı karşıya geldi. City, Liverpool'u 5-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 25. dakikasında Sergio Agüero, Bruyne'nin asistinde topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının bitimine dakikalar kala Gabriel Jesus attığı golle durumu 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İlk yarının 37. dakikasında Liverpool'da Sadio Mane, rakibine yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
İkinci yarıda da Manchester City'nin sahada üstünlüğü vardı. Henüz 53. dakikada Gabriel Jesus kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti. Maçta son sözü ise Leroy Sane söyledi. Yıldız futbolcu 77. ve 90. dakikada attığı golle maçı 5-0'a getirdi. City, Liverpool'u 5-0 gibi rahat bir skorla geçerek hanesine 3 puan yazdırdı.
Manchester City bu sonuçla 10 puanla zirvede yer alırken, Liverpool 7 puanla 5. sırada yer aldı.