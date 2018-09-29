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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.09.2018 - 18:26, Son Güncelleme:

Cisse durmuyor! Alanya doludizgin

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Cisse durmuyor! Alanya doludizgin

Spor Toto Süper Lig’in 7. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Akhisarpor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. İlk 3 hafta mağlubiyet gören Akdeniz temsilcisi, son 4 maçını da kazanarak büyük çıkış yaptı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Arda Kardeşler , Samet Çiçek , Osman Gökhan Bilir

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk Ceylan , Giorgos Tzavellas , Baiano , Fabrice N'Sakala , Merih Demiral , Giannis Maniatis (Taha Yalçıner dk. 88 ?), Isaac Sackey , Ceyhun Gülselam , Papiss Cisse , Efecan Karaca (Hasan Ayaroğlu dk. 86 ?) Lucas Villafanez (Junior Fernandes dk. 79 )

Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Cenk Ahmet Alkılıç, Barış Başdaş, Filipe Augusto, Djalma Campos, Bobo,

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Akhisarspor: Fatih Öztürk , Mustafa Yumlu , Kadir Keleş , Caner Osmanpaşa , Avdija Vrsajevic (Miguel Lopes dk. 46 ?), Adrien Regattin (Josue dk. 46 ), Abdoul Sissoko , Elvis Manu , Güray Vural , Eray Ataseven (Bilal Kısa dk. 79 ?), Evgen Seleznyov
Yedekler: Milan Lukac, Dany, Aykut Çeviker, Helder Barbosa, Onurcan Güler, Onur Ayık
Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Papiss Cisse (dk. 7), Junior Fernandes (dk. 82) (Aytemiz Alanyaspor), Seleznov (dk. 90+2) (Akhisarspor)

Kırmızı kart: Isaac Sackey (dk. 69) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Avdija Vrsajevic (Akhisarspor), Isaac Sackey, Taha Yalçıner, Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 

7. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Villafanez’in ara pasında topla buluşan Efecan Karaca, çizgi üstünden penaltı noktasına çok sert ortaladı. Cisse, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0 

29. dakikada Villafanez, şık bir hareketle rakibinden sıyrılarak ortasını yaptı. Ceza sahasında Cisse'nin gelişine şutunda top auta gitti. 

34. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin kafa vuruşu direkten döndü. Ardından hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Efecen Karaaca ceza sahası içinde Eray tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Villafanez’in şutunu kaleci Fatih kurtardı.

69. dakikada Lopes'in ayağına rakip yarı sahanın ortalarında sert bir müdahalede bulunan Isaac Sackey, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

82. dakikada Alanyaspor'un hızlı atağında ceza sahasına sokulan Efecan'ın ortasında topla buluşan Fernandes, kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

90+2. dakikada Akhisarspor’un ceza sahasının sol çaprazında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Bilal'in ortasında ceza sahası Seleznov kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

 

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