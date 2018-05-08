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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
08.05.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

‘Çırılçıplak soyunurum’ dedi sözünü tuttu!

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‘Çırılçıplak soyunurum’ dedi sözünü tuttu!

Ünlü bilardocu Mark Williams, katıldığı bir turnuvadan önce kazanması halinde çırılçıplak soyunacağı sözünü verdi. Turnuvada başarılı bir performans sergileyen birinci olan Mark Williams, verdiği sözü yerine getirdi.

Dünyaca ünlü bilardocu Mark Williams, üçüncü kez kazandığı dünya şampiyonluğunun ardından büyük cesaret isteyen bir harekete imza attı. Turnuva öncesi şampiyon olması durumunda çırılçıplak soyunacağını açıklayan Mark Williams, finalde John Higgins’i 18-16 yenmesinin ardından verdiği sözü tuttu.

Şampiyonluğunun ardından basın toplantısına soyunmuş bir şekilde katılan Mark Williams “Şu anda kendimi biraz rahatsız hissediyorum. Burası biraz soğuk” dedi.

ESPRİ YAPTI
43 yaşındaki Mark Williams, geleceği ile ilgili ise “Bundan sonra herhangi bir turnuvada şampiyon olamasam da benim için önemli değil… Üç kez dünya şampiyonu olarak kariyerime başlarken kesinlikle aklımın ucundan geçmeyecek bir başarıya imza attım” şeklinde konuştu. Kariyerinde bir dönem düşüşe geçtiğini ancak eşinin kendisine sürekli destek olduğunun da altını çizen Mark Williams “Sanırım benim 24 saat evde olmamı istemiyordu” diyerek espri yaptı.

Mark Williams, 43 yaşında dünya şampiyonu olarak bu unvanı kazanan en yaşlı isim olmayı da başardı. Mark Williams’tan önce en yaşlı dünya şampiyonu unvanı 1978 yılında kazandığı turnuva ile Ray Reardon’a aitti. (Skor)

 

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