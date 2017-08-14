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ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR PAYLAŞMAYI...

Şilili milli futbolcu Eduardo Vargas ile Meksikalı model Daniella Chavez arasında sosyal medya üzerinde kavga çıktı.

Hürriyet Haber
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Futbol hayatını Meksika’nın Tigres takımında sürdüren futbolcuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Chavez, Vargas’ı kulübünde yeterince iyi oynamamakla suçladı, neden sadece milli takımda iyi olduğunu merak ettiğini dile getirdi.
Bunun üzerine Eduardo Vargas Daniella Chavez’i, hoşuna gitmeyecek şeyleri sosyal medyada paylaşmakla tehdit etti.
Vargas, “Yalnız çıplak fotoğraflar paylaşmayı bilen biri olarak neden anlamadığın futbolla ilgili yorum yapıyorsun” sorusunu yöneltti.
Bunun üzerine Meksikalı model Chavez, futbolcuyu cinsiyetçilikle suçladı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan iki ismin kamuya açık ağız dalaşı şaşkınlık yarattı.

Daniella ChavezEduardo VargasTigres
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