ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR PAYLAŞMAYI...

Futbol hayatını Meksika’nın Tigres takımında sürdüren futbolcuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Chavez, Vargas’ı kulübünde yeterince iyi oynamamakla suçladı, neden sadece milli takımda iyi olduğunu merak ettiğini dile getirdi.
Bunun üzerine Eduardo Vargas Daniella Chavez’i, hoşuna gitmeyecek şeyleri sosyal medyada paylaşmakla tehdit etti.
Vargas, “Yalnız çıplak fotoğraflar paylaşmayı bilen biri olarak neden anlamadığın futbolla ilgili yorum yapıyorsun” sorusunu yöneltti.
Bunun üzerine Meksikalı model Chavez, futbolcuyu cinsiyetçilikle suçladı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan iki ismin kamuya açık ağız dalaşı şaşkınlık yarattı.