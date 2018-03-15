Çinliler yine yaptı! Böylesi dünyada yok
Çin’in Chongqing bölgesinde yeni bir stadyum yükseliyor. Ancak burada ne futbolcular ne de basketbolcuları göremeyeceksiniz. Burası tamamen espor dünyasına hizmet verecek.
Yaklaşık 7 bin kişi kapasiteli ve 60 bin metrekare alana yapılacak olan Zhongxian Stadı dünyanın ilk espor stadyumu olarak da kayıtlara geçecek.
Stadyumda ilk turnuva Aralık ayında düzenlenecek. Stadın dışında da LED ekranlar taraftarların müsabakaları canlı izlemesini sağlayacak. Bu büyük projeyi hayata geçiren mimar Barrie Ho, “Bu espor dünyası için büyük bir adım olacak. Esporu online olarak izleyenlerin sayısı NBA’den çok çok fazla” dedi.
2014 yılında 45 binden fazla taraftar League of Legends Dünya Şampiyonası'nı izlemek için Seul Olimpiyat Stadı'na gitti. Geçen yaz, Toronto Air Canada Center'daki etkinlik için 20 bin sandalyenin hepsi üç gün boyunca tutuldu. Blizzard Entertainment, Taipei ve Los Angeles'ta özel espor salonları açtı. Ancak bu stadyum tamamen profesyonel video oyunlarına adanan ilk tam teşekküllü stadyum olacak.
600 milyon oyuncunun yer aldığı Çin, 100 milyar dolarlık video oyun pazarının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor.
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