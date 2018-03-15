Çinliler yine yaptı! Böylesi dünyada yok

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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eSpor Çinliler yine yaptı! Böylesi dünyada yok
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eSpor
Koray DURKAL
15.03.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Çinliler yine yaptı! Böylesi dünyada yok

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Çinliler yine yaptı! Böylesi dünyada yok

Çin’in Chongqing bölgesinde yeni bir stadyum yükseliyor. Ancak burada ne futbolcular ne de basketbolcuları göremeyeceksiniz. Burası tamamen espor dünyasına hizmet verecek.

Yaklaşık 7 bin kişi kapasiteli ve 60 bin metrekare alana yapılacak olan Zhongxian Stadı dünyanın ilk espor stadyumu olarak da kayıtlara geçecek.

Stadyumda ilk turnuva Aralık ayında düzenlenecek. Stadın dışında da LED ekranlar taraftarların müsabakaları canlı izlemesini sağlayacak. Bu büyük projeyi hayata geçiren mimar Barrie Ho, “Bu espor dünyası için büyük bir adım olacak. Esporu online olarak izleyenlerin sayısı NBA’den çok çok fazla” dedi.

2014 yılında 45 binden fazla taraftar League of Legends Dünya Şampiyonası'nı izlemek için Seul Olimpiyat Stadı'na gitti. Geçen yaz, Toronto Air Canada Center'daki etkinlik için 20 bin sandalyenin hepsi üç gün boyunca tutuldu. Blizzard Entertainment, Taipei ve Los Angeles'ta özel espor salonları açtı. Ancak bu stadyum tamamen profesyonel video oyunlarına adanan ilk tam teşekküllü stadyum olacak.

600 milyon oyuncunun yer aldığı Çin, 100 milyar dolarlık video oyun pazarının yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. 

Çinliler yine yaptı Böylesi dünyada yok

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