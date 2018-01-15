Fikret Orman canlı yayında duyurdu... 'Çinliler artık Beşiktaş'ı izleyecek'

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yeni iletişim kampanyasını açıkladı. Başkan Orman statta düzenlenen tanıtım toplantısında; "Come to Beşiktaş" kampanyası taraftarımızın bulduğu bir slogandı ve 1.2 milyar insana ulaştı. Artık bu kampanyayı biraz daha artırmayı düşündük ve yeni kampanyamızı açıklıyoruz. Bu kampanya yurt dışı ağırlıklı olacak ve tekrar dünyanın konuşacağı bir kampanya olacaktır. Kampanyanın amacı din, dil, ırk gözetmeden herkesi Beşiktaş'a çağıracak bir reklamdır. Reklam filmimizin sözleri Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözleri olan "Gel Gel yine Gel Kim olursan ol yine gel" sözleri ile tanıtım filmini yaptık. Bunun için de önemli bir bütçe ayırdık" diye konuştu.

İşte, Orman'ın o sözleri...

- Başta büyük taraftarımız olmak üzere bize inanan herkese teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada Türkiye'de belirli yerdeyiz. Artık dünyada da taraftar kazanmak istiyoruz.

- Schalke ile Çin'de yaptığımız maçı 91 milyon kişi takip etti. Bu bizim için ilk adımdı.

- Son iki yılda Türkiye'ye en fazla döviz sokan kurumuz. Artık dünyada da taraftar kazanmak istiyoruz.

- Kartal Yuvası'nda önemli dünya markaları ile kreasyonlar yaptık. Moda akımı yaratmaya çalıştık. Özel ürünler çıkarmaya gayret ettik, inanılmaz büyümeler kaydettik.