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GeriFutbol Çin'in Guangzhou R&F takımında teknik direktörlüğe Van Bronckhorst getirildi
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Haber Giriş: 04.01.2020 - 19:08,Son Güncelleme:/

Çin'in Guangzhou R&F takımında teknik direktörlüğe Van Bronckhorst getirildi

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Çin'in Guangzhou R&F takımında teknik direktörlüğe Van Bronckhorst getirildi

Çin'in Guangzhou R&F takımı, teknik direktörlüğe Hollandalı Giovanni van Bronckhorst'u getirdi

Kulüpten yapılan açıklamada, görevden ayrılan Sırp teknik direktör Dragan Stojkovic'in yerine 44 yaşındaki Van Bronckhorst ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Van Bronckhorst, 2015-2019 yıllarında Hollanda ekibi Feyenoord'u çalıştırmış ve takımıyla birer lig ile kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Guangzhou R&F, Çin Süper Lig'de geçen sezonu 32 puanla 12. sırada tamamlamıştı.

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Çinin Guangzhou R&F takımında teknik direktörlüğe Van Bronckhorst getirildi


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