Çin’e çıkarma yapacaklar!

CC Media House Direktörü Güven Çelikkaya, Asya’nın en büyük oyun fuarı ChinaJoy’a Türkiye’den resmi olarak katılan tek firma olduklarını belirtti.

Özellikle Çin başta olmak üzere Asya ülkelerindeki bir çok global oyun geliştiricisi ve yayıncısı ile buluşma açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirten Çelikkaya, ChinaJoy’da yeni işbirlikleri yapmayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye’ye yatırıma davet edeceğiz

Güven Çelikkaya CC Media House olarak pek çok global oyun firmasına fark yaratan ve başarılı influencer marketing kampanyaları düzenlediklerini sözlerine ekleyerek, ChinaJoy Oyun Fuarı’nda bu kampanyaları anlatarak yeni oyun firmalarını Türkiye’de yatırım yapmaya davet edeceklerini söyledi. Çelikkaya şöyle devam etti:

“CC Media House olarak hem Türkiye’de hem de Ortadoğu bölgesinde gerçekleştirdiğimiz influencer marketing kampanyaları sayesinde dünyanın en büyük oyun firmalarından Çin merkezli Tencent firmasının Strike of Kings oyununu 2 hafta gibi kısa bir zamanda en çok indirilen oyunu seviyesine getirmeyi başardık. Benzeri pek çok başarılı projeye imza attık.”

Şangay’da düzenlenecek ChinaJoy Oyun Fuarı’na Oyunbros, Pinti Panda, Stratera ve Oyun Konsolu kanalların sahibi YouTuber’larla birlikte çıkarma yapmaya hazırlanan CC Media, fuar boyunca canlı yayınlarla oyun severlere fuar ile ilgili bilgileri aktaracak.