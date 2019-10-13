Çin'de şampiyon Medvedev
Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nda Rus sporcu Daniil Medvedev şampiyon oldu.
Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu kapsamında Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde, dünya klasmanının 4 numarası Daniil Medvedev ile 6 numarası Alman Alexander Zverev karşı karşıya geldi.
Zverev'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden Medvedev, kariyerinin ikinci masters şampiyonluğuna ulaştı.
Rafael Nadal'ın katılmadığı turnuvada Roger Federer ve Novak Djokovic çeyrek finalde elenmişti.
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