Çin'de düdük çalacak! Deniz Aytekin...

Geçen sezon Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında yaptığı unutulmaz geri dönüş maçındaki tartışmalı kararlarıyla eleştiri oklarının hedefi olan Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin, Çin Süper Ligi'nde iki maç yönetecek.
Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Deniz Aytekin'in Çin Süper Ligi'nde 22 Ekim'de Chongqing Lifan - Shanghai Shenhua, 25 Ekim'de ise Beijing Guoan - Chongqing Lifan maçlarını yöneteceği duyuruldu.
Çin Süpe Ligi'nde bir süredir lig maçlarına 'yabancı hakem' çağırılıyordu. Ancak bu hakemler şu ana kadar Asya kıtası üzerinden seçilmişti.
Deniz Aytekin, Çin Süper Ligi'nde düdük çalacak ilk Avrupalı hakem olacak.(Goal)