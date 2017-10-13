Çin Süper Ligi'nde bu hafta oynanacak Tianjin Quanjian - Shandong Luneng karşılaşmasını İsveçli hakem Jonas Eriksson, Shanghai Shenhua - Tianjin Teda karşılaşmasını ise Fransız hakem Tony Chapron yönetecek.
Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin de önümüzdeki hafta Chongqing Lifan - Shanghai Shenhua maçında düdük çalacak.
Çin Futbol Federasyonu söz konusu kararı; ''Hakemlerin yeteneklerini geliştirebilmek federasyonumuzun önceliği. Üst seviye hakemleri davet ederek hakemlerimizin büyük maçlardaki başarısını artırmayı ve bu fırsattan bir şeyler öğrenmelerini hedefliyoruz''açıklamasıyla duyurdu.
Çin 2. Ligi'nde temmuz ayında oynanan 4 maçta hakemler saldırıya uğramıştı. Baoding Rongda ve Wuhan Zall arasında oynanan maçta hakem bitime 7 dakika kala konuk ekip lehine penaltı verince tribünler sahayı yabancı madde yağmuruna tutmuş ve ev sahibi ekibin yöneticileri stadın elektriğini keserek olayları yatıştırmıştı.
Hafta sonundan itibaren yabancı hakemleri göreve getirecek Çin Süper Ligi'nde denemede olan video hakem teknolojisinin yakın süre içerisinde uygulamaya geçirilmesi bekleniyor. (NTV Spor)