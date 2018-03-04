Çin, Pereira'yı konuşuyor! Bakın ne yaptı...
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Almanya'da tutunamayan ve Çin'e giden Portekizli teknik adam gündem oldu.
Fenerbahçe ve ardından 1860 Münih’teki kötü performansların ardından Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG’in başına geçen teknik direktör Vitor Pereira, ilk maçında süper bir sonuç aldı ve gündeme oturdu.
Pereira yönetimindeki SIPG, Atletico Madrid’den Nicolas Gaitan ve Yannick Carrasco’yu kadrosuna katan Dalian Yifang’ı 8-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri Oscar (3), Hulk, Lei Wu (3) ve Wenjun Lue attı. (Fanatik)
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