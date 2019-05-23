Çin, Dubai, cezaevi ve bitmeyen 2 transfer

Sarı kırmızılılar, Alan Carvalho ile anlaşmıştı. Ancak imzayı atacak Çinli başkan hapse girince iş suya düştü. Dubai’de bu kez Pato’yu bitirmeye çalıştılar. Brezilyalı’nın istekleri onu göndermek isteyen Çinliler’i sinir etti. Sonunda ne G.Saray’a gelebildi, ne kulübünde kalabildi.

Ara transfer dönemi sezonun özeti gibiydi aslında... Kabus gibi başlayıp başarı ve zaferle noktalanıyordu... Gelin, sizlere o günlerin bilinmeyen önemli detaylarını aktaralım... Brezilyalı Alan Carvalho ile haftalar öncesinde anlaşan Galatasaray, Çin Kulübü’nün başkanı yüzünden oyuncuyu alamadı. Guangzhou Evergrande Kulübü Başkanı hapse giriyor ve transfer gerçekleşemiyordu.

4.5 milyon e uro verdiler

Galatasaray’da görev aldığı 6 dönemde tam 6 şampiyonluk yaşayan Abdurrahim Albayrak ise sarı kırmızılı kulüpte en zor günlerini yaşıyordu. Alan için ilginç bir engelle karşılaşan Galatasaray, Pato’yu gerçekten alacaktı. Kulübü ile 6.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşıldı. Dubai’de Pato ile görüşüldü. Galatasaray, Çin’de yılda 10 milyon Euro alan Pato’ya 4.5 milyon Euro garanti para teklif etti. Brezilyalı artış istedi. Devreye kendi kulübü Shenhua girdi. Çinliler, Pato’nun Galatasaray’a gitmesi için sarı kırmızılı kulüpten alacağı 6.6 milyon Euro’nun 2 milyon Euro’sunu kendisine vermeyi teklif etti.

Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray idarecileri de bu duruma şaşırdı. Ama ilginç yanıt Pato’dan geldi: “eğer bonservis bedelinden 2 milyon euro daha verirseniz imzayı atarım.” Çinliler bu teklife ‘Evet’ dese Pato, Galatasaray’a geldiği ilk sezonda tam 8.5 milyon Euro kazanacaktı. 4.5’u Galatasaray’dan, 4 milyonu da bonservisinden. Çinliler bunu kabul etmeyip “ya 2 milyon euro’yu kabul eder galatasaray’a gidersin, ya da seni kamp kadrosundan çıkarır, Çin’e yollarız” dediler. Yaşananlar Galatasaray’ı da şaşırttı. Pato konusunda geri adım atıldı. Ve Brezilyalı’nın, birkaç hafta sonra Çin ekibi tarafından sözleşmesi feshedildi.

ALBAYRAK İSTİFADAN DÖNDÜ, 10 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

DUBAİ’den hem Pato hem de Alan’da yaşanan ilginç pürüzler nedeniyle yönetim transfer bitiremeden dönüyordu. Hedefte ise Abdurrahim Albayrak vardı... Telefonları susmuyordu. Bir grup taraftar Albayrak’ı, ailesini telefonla taciz ediyor. Sitemli tezahüratlar, tacizler Albayrak’ı istifa noktasına getiriyordu. Ciddi ciddi görevi bırakmayı düşünüyordu. Devreye Fatih Terim girdi: “Kader birliği yaptık. Biz her zaman beraberiz. yine beraber başaracağız. Diagne ve luyindama’yı alırsak hedeflerimize ulaşırız.”

SICAK PARA GELDi

Tepkiler sürerken Galatasaray, 2. yarıda Göztepe deplasmanına çıkıyordu. Puan kaybı tepkilere tavan yaptıracaktı. Albayrak, futbolculara 1 milyon TL prim açıkladı. Parayı kendisinin ödeyeceğini de kulübe bildirdi. Galatasaray 1-0 kazanırken Başkan Cengiz de, Albayrak’ı arayıp teşekkür etti. Terim’in sözleri, başkan Cengiz’in desteği ile Albayrak, görevi bırakma düşüncesini silip attı ve üzerine 1 günde 10 milyon Euro’nun altına imza koydu. Diagne ve Mitroglou için aranan sıcak parayı Albayrak, kasaya koyuyor ve transferlerin bitmesini sağlıyordu.

TERİM'DEN HABERSİZ TRANSFER HAMLESİ

ARA transferde yaşanan sıkıntılar bununla sınırlı değildi... Henüz Diagne ve Mitroglou gelmeden önce yönetim de çalışmalar yaptı. loric remy, Galatasaray’a bir menajer tarafından teklif edildi. Galatasaray, Fransız golcü ile görüştü. Ancak Terim’in sunduğu raporda remy’nin ismi yer almıyordu. Ve bu transfer hamlesinden Abdurrahim Albayrak ile Şükrü Hanedar’ın da haberi yoktu. remy, İstanbul’a davet edilmişti. Bunu duyan Terim tavrını koydu: “Bize daha iyi santrfor lazım. Onu istemiyorum.” Terim tepkisini basın toplantısıyla da ortaya koyarken, başkan Cengiz harekete geçip stattaki görüşmede soğukluğu gideriyordu. remy’den vazgeçilirken Cengiz, hocaya garanti veriyordu “sen ne istersen o olacak.” Nitekim tüm transfer hamleleri tamamen Fatih Terim’in isteğiyle yapıldı.

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