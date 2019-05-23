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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
23.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çin, Dubai, cezaevi ve bitmeyen 2 transfer

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Çin, Dubai, cezaevi ve bitmeyen 2 transfer

Galatasaray, devre arasında çok kritik günler yaşadı...

Sarı kırmızılılar, Alan Carvalho ile anlaşmıştı. Ancak imzayı atacak Çinli başkan hapse girince iş suya düştü. Dubai’de bu kez Pato’yu bitirmeye çalıştılar. Brezilyalı’nın istekleri onu göndermek isteyen Çinliler’i sinir etti. Sonunda ne G.Saray’a gelebildi, ne kulübünde kalabildi.

Ara transfer dönemi sezonun özeti gibiydi aslında... Kabus gibi başlayıp başarı ve zaferle noktalanıyordu... Gelin, sizlere o günlerin bilinmeyen önemli detaylarını aktaralım... Brezilyalı Alan Carvalho ile haftalar öncesinde anlaşan Galatasaray, Çin Kulübü’nün başkanı yüzünden oyuncuyu alamadı. Guangzhou Evergrande Kulübü Başkanı hapse giriyor ve transfer gerçekleşemiyordu.

4.5 milyon e uro verdiler

Galatasaray’da görev aldığı 6 dönemde tam 6 şampiyonluk yaşayan Abdurrahim Albayrak ise sarı kırmızılı kulüpte en zor günlerini yaşıyordu. Alan için ilginç bir engelle karşılaşan Galatasaray, Pato’yu gerçekten alacaktı. Kulübü ile 6.6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşıldı. Dubai’de Pato ile görüşüldü. Galatasaray, Çin’de yılda 10 milyon Euro alan Pato’ya 4.5 milyon Euro garanti para teklif etti. Brezilyalı artış istedi. Devreye kendi kulübü Shenhua girdi. Çinliler, Pato’nun Galatasaray’a gitmesi için sarı kırmızılı kulüpten alacağı 6.6 milyon Euro’nun 2 milyon Euro’sunu kendisine vermeyi teklif etti.

Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray idarecileri de bu duruma şaşırdı. Ama ilginç yanıt Pato’dan geldi: “eğer bonservis bedelinden 2 milyon euro daha verirseniz imzayı atarım.” Çinliler bu teklife ‘Evet’ dese Pato, Galatasaray’a geldiği ilk sezonda tam 8.5 milyon Euro kazanacaktı. 4.5’u Galatasaray’dan, 4 milyonu da bonservisinden. Çinliler bunu kabul etmeyip “ya 2 milyon euro’yu kabul eder galatasaray’a gidersin, ya da seni kamp kadrosundan çıkarır, Çin’e yollarız” dediler. Yaşananlar Galatasaray’ı da şaşırttı. Pato konusunda geri adım atıldı. Ve Brezilyalı’nın, birkaç hafta sonra Çin ekibi tarafından sözleşmesi feshedildi.

Çin, Dubai, cezaevi ve bitmeyen 2 transfer

ALBAYRAK İSTİFADAN DÖNDÜ, 10 MİLYON EURO'YA İMZA ATTI

DUBAİ’den hem Pato hem de Alan’da yaşanan ilginç pürüzler nedeniyle yönetim transfer bitiremeden dönüyordu. Hedefte ise Abdurrahim Albayrak vardı... Telefonları susmuyordu. Bir grup taraftar Albayrak’ı, ailesini telefonla taciz ediyor. Sitemli tezahüratlar, tacizler Albayrak’ı istifa noktasına getiriyordu. Ciddi ciddi görevi bırakmayı düşünüyordu. Devreye Fatih Terim girdi: “Kader birliği yaptık. Biz her zaman beraberiz. yine beraber başaracağız. Diagne ve luyindama’yı alırsak hedeflerimize ulaşırız.”

SICAK PARA GELDi

Tepkiler sürerken Galatasaray, 2. yarıda Göztepe deplasmanına çıkıyordu. Puan kaybı tepkilere tavan yaptıracaktı. Albayrak, futbolculara 1 milyon TL prim açıkladı. Parayı kendisinin ödeyeceğini de kulübe bildirdi. Galatasaray 1-0 kazanırken Başkan Cengiz de, Albayrak’ı arayıp teşekkür etti. Terim’in sözleri, başkan Cengiz’in desteği ile Albayrak, görevi bırakma düşüncesini silip attı ve üzerine 1 günde 10 milyon Euro’nun altına imza koydu. Diagne ve Mitroglou için aranan sıcak parayı Albayrak, kasaya koyuyor ve transferlerin bitmesini sağlıyordu.

TERİM'DEN HABERSİZ TRANSFER HAMLESİ

ARA transferde yaşanan sıkıntılar bununla sınırlı değildi... Henüz Diagne ve Mitroglou gelmeden önce yönetim de çalışmalar yaptı. loric remy, Galatasaray’a bir menajer tarafından teklif edildi. Galatasaray, Fransız golcü ile görüştü. Ancak Terim’in sunduğu raporda remy’nin ismi yer almıyordu. Ve bu transfer hamlesinden Abdurrahim Albayrak ile Şükrü Hanedar’ın da haberi yoktu. remy, İstanbul’a davet edilmişti. Bunu duyan Terim tavrını koydu: “Bize daha iyi santrfor lazım. Onu istemiyorum.” Terim tepkisini basın toplantısıyla da ortaya koyarken, başkan Cengiz harekete geçip stattaki görüşmede soğukluğu gideriyordu. remy’den vazgeçilirken Cengiz, hocaya garanti veriyordu “sen ne istersen o olacak.” Nitekim tüm transfer hamleleri tamamen Fatih Terim’in isteğiyle yapıldı.

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YARIN: TERİM ŞAMPİYONLUĞU GETİREN DEĞİŞİM KARARINI NEDEN ALDI, NELER YAPTI.

 

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