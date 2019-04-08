Çin, Anderson Talisca'yı konuşuyor!
Çin Süper Ligi'nin 4. haftasında Guangzhou Evergrande, sahasında Guangzhou, R&F'yi konuk etti.
Sezona 3'te 3 ile başlayan Guangzhou Evergrande, Guangzhou R&F ile oynadığı maçta da iyi gidişatını sürdürdü ve sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 13 ve 61. dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Bu sezona da iyi bir başlangıç yapan Talisca, ligdeki 4. maçında 3. golünü kaydetti.
Aldığı galibiyetle 4'te 4 yapan Guangzhou Evergrande, puanını 12'ye yükseltti. Guangzhou R&F ise 2 puanda kaldı.
Talisca ise ligde 4 maçta 3. golünü atarken, Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 2 maçta iki gol kaydetme başarısı gösterdi.
Brezilyalı futbolcunun yeni sezona da bomba gibi başlaması Çin basınında manşetlere taşındı.
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