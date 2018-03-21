Cimbom'un yıldızına rekor teklif! 20 milyon euro...
Newcastle United’ın G.Saraylı Rodrigues’le ilgili raporları ortaya çıktı. Futbolcu için yazın resmi teklif yapılacak.
İNGİLİZ ekibi Newcastle United uzun süredir G.Saraylı Rodrigues transferi için araştırma yapıyordu. İngiliz basını, kulübün yıldız futbolcuyla ilgili hazırladığı raporları ortaya döktü.
Haberlere göre; gözlemcilerin kulübe gönderdiği incelemeler son derece olumlu. Bu transferle ilgili olarak G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz’in 30 milyon eurodan aşağı bir bonservis bedelini kabul etmeyeceği daha önce yazılmıştı. Ada temsilcisi, yaz transfer döneminde resmi teklifte bulunacak. İlk etaptaki rakamın ise 20 milyon euro civarında olacağı yazıldı.
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