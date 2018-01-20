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Cimbom'dan Talisca jesti! Beşiktaş'a ayıp olur...

Benfica’nın Talisca’yı Galatasaray’a teklif ettiğini yazan Portekiz basını, kulübün ummadıkları bir cevapla karşı karşıya kaldığını belirtti. A Bola Gazetesi, sarı-kırmızılıların, Beşiktaş’a saygı duymaları nedeniyle öneriyi görüşmediğini yazdı.

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Transfer dönemlerinde şampiyonluk mücadelesi veren dev kulüpler zaman zaman rekabetin dozajını artırsa da, Talisca konusunda Galatasaray’ın yaklaşımı oldukça takdir gördü.

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Portekiz basınına çıkan haberlere göre; Benfica, Beşiktaş’tan istediği bonservis bedelini alamaması nedeniyle Talisca’yı Galatasaray’a teklif etti. Siyah-beyazlıların ezeli rakibi olarak görünen sarı-kırmızılılarla futbolcunun piyasasını artırmak isteyen Portekiz kulübü beklemediği bir cevap aldı.

BEKLENMEDİK CEVAP
Ülkenin önemli spor gazetelerinden A Bola’nın haberine göre, Galatasaray ile iletişime geçmek isteyen Benficalı yöneticiler, beklemedikleri bir cevap aldı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş’a saygı duydukları için Talisca ile ilgilenmeyeceklerini söyleyerek bu teklifi görüşmeden reddetti.

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Geçen sezon 22 lig maçında 13 gol atarak takımın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Talisca, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde zirve yapsa da lig karşılaşmalarında çok fazla verimli olamadı ve 17 müsabakada üç gol atabildi. Brezilyalı oyuncunun Devler Ligi’nde ise 6 karşılaşmada 4 golü bulunuyor.

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