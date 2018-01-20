Cimbom'dan Talisca jesti! Beşiktaş'a ayıp olur...

Transfer dönemlerinde şampiyonluk mücadelesi veren dev kulüpler zaman zaman rekabetin dozajını artırsa da, Talisca konusunda Galatasaray’ın yaklaşımı oldukça takdir gördü.

En Çok Oynanan Bahis 141 Antalyaspor - Beşiktaş 3 MS2 1,30 8814 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 141 Antalyaspor - Beşiktaş 3 15,00 %2,11 X4,30 %2,31 21,30 %95,58

Portekiz basınına çıkan haberlere göre; Benfica, Beşiktaş’tan istediği bonservis bedelini alamaması nedeniyle Talisca’yı Galatasaray’a teklif etti. Siyah-beyazlıların ezeli rakibi olarak görünen sarı-kırmızılılarla futbolcunun piyasasını artırmak isteyen Portekiz kulübü beklemediği bir cevap aldı.

BEKLENMEDİK CEVAP

Ülkenin önemli spor gazetelerinden A Bola’nın haberine göre, Galatasaray ile iletişime geçmek isteyen Benficalı yöneticiler, beklemedikleri bir cevap aldı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş’a saygı duydukları için Talisca ile ilgilenmeyeceklerini söyleyerek bu teklifi görüşmeden reddetti.

En Çok Oynanan Bahis 147 Kayserispor - Galatasaray 3 MS2 1,70 7118 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 147 Kayserispor - Galatasaray 3 13,30 %6,15 X3,20 %6,22 21,70 %87,63

Geçen sezon 22 lig maçında 13 gol atarak takımın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Talisca, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde zirve yapsa da lig karşılaşmalarında çok fazla verimli olamadı ve 17 müsabakada üç gol atabildi. Brezilyalı oyuncunun Devler Ligi’nde ise 6 karşılaşmada 4 golü bulunuyor.