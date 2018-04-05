Cimbom'da Terim rüzgarı!
Son dönemece lider giren Galatasaray’da Fatih Terim etkisi her anlamda ön plana çıktı. Hoca, kendi puan ortalaması rekorunu kırdı. Takım kenetlendi.
TUDOR sonrasında göreve gelen Fatih Terim, G.Saray’da yine büyük etkisini gösterdi. Sarı-Kırmızılı ekipte 16 resmi maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı, 12 galibiyet ve iki beraberlikle 2.37 puan ortalaması tutturdu. Bu rakam, İmparator açısından da bir rekordu. Fatih Terim, buna en yakın performansıNI 1996-97 sezonunda 2.26 ile elde etmişti.
FOBİ ARTIK BİTTİ
Rakamların haricinde takımda değişen hava da kendisini her yerde belli ediyor. Trabzonspor galibiyeti de bunun adeta bir göstergesiydi Futbolcuların, büyük maç fobisi sona erdi. Fatih Terim, her basın toplantısından sonra açıklamalarıyla oyuncularını bir sonraki karşılaşmaya motive etti. “Biz tedbir almayız, bize tedbir alınır” sözleriyle futbolcularına mesaj yolladı. Herkesle tek tek ilgilendi ve dertlerini sordu. (Akşam)
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