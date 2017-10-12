Mircea Lucescu yönetimindeki Türk Milli Takımı’nın oynadığı son 2 maçta da forma giyemeyen, hakkında “Sakatlığı var” yönünde açıklama yapılan Serdar Aziz, cumartesi günü Galatasaray'ın, Konyaspor deplasmanında ilk 11’de oynamaya hazırlanıyor.
Hocası Tudor’la bir görüşme yapan Serdar, “Hiçbir sakatlığım yok. Kendimi gayet iyi hissediyorum” dedi.
Serdar’in milli takımdaki sıkıntısı nedeniyle hafta boyunca Maicon-Denayer ikilisini savunma göbeğinde deneyen Tudor, tercihini yine Serdar Aziz’den yana kullanacak. (Fanatik)