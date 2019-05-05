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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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FANATİK
05.05.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

Cimbom'a Nijeryalı stoper! Görüşmeler başladı...

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Cimbom'a Nijeryalı stoper! Görüşmeler başladı...

Yaz transfer dönemi yaklaşırken Nijerya basınından Galatasaray'la ilgili gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Sarı Kırmızılılar'ın 1999 doğumlu defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'u kadrosuna katmaya çok yakın olduğu ifade edildi.

Yaz transfer dönemi adım adım yaklaşırken Nijerya basınından Galatasaray'la ilgili gündem yaratan bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayım yapan Today adlı internet sitesi, Sarı Kırmızılıların 19 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'u kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu öne sürdü.Genç savunma oyuncusunun formasını giydiği Enyimba Aba kulübüne çok yakın bir kaynağa dayandırılarak verilen haberde Sarı Kırmılı kulübün Ozornwafor transferi için görüşmelere başladığı ifade edildi. Öte yandan Nijeryalı yöneticilerin Galatasaray yetkililerine yetenekli savunma oyuncusu için ellerini çabuk tutmaları yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi.
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