Cimbom'a Nijeryalı stoper! Görüşmeler başladı...

Yaz transfer dönemi adım adım yaklaşırken Nijerya basınından Galatasaray
'la ilgili gündem yaratan bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayım yapan Today adlı internet sitesi, Sarı Kırmızılıların 19 yaşındaki Nijeryalı stoper
Valentine Ozornwafor'u kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu öne sürdü.Genç savunma oyuncusunun formasını giydiği Enyimba Aba kulübüne çok yakın bir kaynağa dayandırılarak verilen haberde Sarı Kırmılı kulübün Ozornwafor transferi için görüşmelere başladığı ifade edildi. Öte yandan Nijeryalı yöneticilerin Galatasaray yetkililerine yetenekli savunma oyuncusu için ellerini çabuk tutmaları yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi.
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