Cimbom yeni kalecisini buldu! İşte o isim...
Galatasaray'da Fernando Muslera’nın alternatifi Alexandros Paschalakis. 11 yıl önce Florya’nın kapısından dönen PAOK’un file bekçisi, Muslera’nın satılması halinde Galatasaray’ın bir numarası olacak.
Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Muslera ülkesi Uruguay'la Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Muslera, Rusya'da göstereceği performansla İngiliz kulüplerinin radarına takılabilir.
Bu ihtimali dikkate alan sarı-kırmızılı kulüp 20 milyon Euro'dan yüksek bir teklif gelmesi halinde satacağı Muslera'nın alternatifini Komşu'da buldu.
Yunan ekibi PAOK'ta başarılı bir sezonu geride bırakan Alexandros Paschalakis, Muslera'nın halefi olarak görülüyor. Ligde 17 maçta sadece 9 gol yiyen Paschalakis, kalesini tam 1008 dakika rakiplerine kapatarak rekor kırdı. 1.98'lik kalecinin serbest kalma bedeli 5 milyon Euro.
ANNESİ TÜRK
Annesi Türk olan Alexandros Paschalakis'in 11 sene önce yolu Florya'ya düştü. Galatasaraylı yetkililerin beğenmesine rağmen yabancı kontenjanı nedeniyle o dönem 17 yaşında olan Paschalakis'nin transferi gerçekleşmemişti. (Sabah)
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