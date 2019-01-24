Cimbom Onyekuru için pazarlıklara başladı!
Galatasaray, sezon başında Everton'dan bir yıllığına kiraladığı Henry Onyekuru'nun bonservisini almak için harekete geçti.
FootballGhana adlı internet sitesi, sarı-kırmızılıların, İngiliz kulübü ile temasa geçerek ön çalışma yaptığını yazdı. Haberde; Onyekuru'nun Türkiye'de mutlu olduğuna vurgu yapılarak, 21 yaşındaki oyuncunun geleceğinin yakın zamanda belli olacağı kaydedildi.
Genç yıldız adayı bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 16 Süper Lig maçında 9 gol kaydetti. Onyekuru son olarak Türk Telekom Stadyumu'nda 6-0'lık skorla kazanılan MKE Ankaragücü maçında 3 gol atarak, sarı-kırmızılı formayla ilk kez hat-trick yapmıştı.
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