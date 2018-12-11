Cimbom o yıldızın işini bitiriyor! Anlaşma tamam...
Ara transfer döneminde en az bir santraforu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, İsviçreli golcü Josip Drmic'in transferinde büyük aşama kaydetti.
Borussia Mönchengladbach’da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euroluk bir teklif yapan Sarı-Kırmızılı yönetim Alman ekibiyle anlaşma noktasına geldi.
Mönchengladbach’da Alassane Plea'nın arkasında kalan ve ligin ilk yarısını yedek kulübesinde geçiren golcü futbolcu ayrılmak istediğini kulübüne bildirdi. Galatasaray'ın teklifini sıcak bakan Drmic'in alacağı yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanırsa devre arasında imzalar atılacak.
Mönchengladbach'a 10 milyon euroya gitmişti
İsviçre'nin Zürih takımında parlayan Drmic ilk transferini 2.2 milyon euro karşılığında Bundesliga ekiplerinden Nürnberg'e yaptı. Daha sonra 6.8 milyon euro bedelle gittiği Bayer Leverkusen'de adını Avrupa piyasasına duyuran İsviçreli golcü kariyerine Borussia Mönchengladbach'da devam ediyor. Mönchengladbach 10 milyon euroya kadrosuna kattığı Drmic'i geçtiğimiz sezon yine Bundesliga ekiplerinden Hamburg'a kiralamıştı.
İsviçre Milli Takımı'nın formasını 32 kez giyen yıldız futbolcunun milli formayla 10 golü bulunuyor. Drmic son olarak İsviçre Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nda boy göstermişti. (Fotomaç)
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle