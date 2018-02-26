Cimbom evinde aslan! Dış sahada...
Deplasman fobisi süren Galatasaray, taraftarının önünde zirveye oynuyor. Sarı kırmızılılar bu alanda Avrupa'nın birçok devini geride bıraktı.
Deplasmanda bir türlü istediğini alamayan ve çıktığı 11 maçta 13 puan toplayarak 20 puanı çimlerde bırakan Galatasaray, iç saha karnesi ile devleri geride bıraktı. Sarı-kırmızılı takım evinde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet alıp, 1 kez beraberlikle sahadan ayrıldı ve 2.83 puan ortalamasına ulaştı. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda yakaladığı 2.83 puan ortalaması ile 10 büyük ligde yer alan 180 takım içinde de sadece Fransa'dan PSG (3) ve İngiltere'den Manchester City'ye (2.86) geçildi.
Deplasman fobisi süren Galatasaray, taraftarının önünde zirveye oynuyor. Sarı kırmızılılar bu alanda Avrupa'nın birçok devini geride bıraktı.
İç saha puan ortalamasında 180 takım içinde 3. sırada bulunan Cimbom, 3 olan gol ortalaması ile de 6. sırada yer alıyor. 12 maçta 36 gol atıp, sadece 7 gol yiyen sarı-kırmızılı takım iç sahada attığı 199 şutta 83 isabet buldu. (Sabah)
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