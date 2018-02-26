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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Fenerbahçe bir Quaresma değil

Futbol
26.02.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

Cimbom evinde aslan! Dış sahada...

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Deplasman fobisi süren Galatasaray, taraftarının önünde zirveye oynuyor. Sarı kırmızılılar bu alanda Avrupa'nın birçok devini geride bıraktı.

Deplasmanda bir türlü istediğini alamayan ve çıktığı 11 maçta 13 puan toplayarak 20 puanı çimlerde bırakan Galatasaray, iç saha karnesi ile devleri geride bıraktı. Sarı-kırmızılı takım evinde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet alıp, 1 kez beraberlikle sahadan ayrıldı ve 2.83 puan ortalamasına ulaştı. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda yakaladığı 2.83 puan ortalaması ile 10 büyük ligde yer alan 180 takım içinde de sadece Fransa'dan PSG (3) ve İngiltere'den Manchester City'ye (2.86) geçildi.

Deplasman fobisi süren Galatasaray, taraftarının önünde zirveye oynuyor. Sarı kırmızılılar bu alanda Avrupa'nın birçok devini geride bıraktı.

İç saha puan ortalamasında 180 takım içinde 3. sırada bulunan Cimbom, 3 olan gol ortalaması ile de 6. sırada yer alıyor. 12 maçta 36 gol atıp, sadece 7 gol yiyen sarı-kırmızılı takım iç sahada attığı 199 şutta 83 isabet buldu. (Sabah)

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