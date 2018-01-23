Cimbom 3 çekti, oranlar değişti! Şampiyonluk için...

Süper Lig'de ikinci yarı heyeceanı bu hafta başladı, şampiyonluk adayı takımların hepsi kazandı. Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aldığı galibiyetler ise İddaa şampiyonluk oranlarında değişime sebep oldu.

4 takımın kazanmasına rağmen bir tek, deplasmanda Kayserispor'u mağlup eden Galatasaray'ın ligi şampiyon bitirme oranı düştü. Son dakikada Göztepe karşısında galip gelen Fenerbahçe, Antalya'da Talisca'yla coşan Beşiktaş ve zorlu Bursaspor deplasmanını kolaya çeviren Başakşehir'in oranları bu galibiyetlere rapğmen arttı.

İşte değişen şampiyonluk oranları:

Galatasaray: 2.90 > 2.65

Fenerbahçe: 3.10 > 3.15

Medipol Başakşehir: 3.40 > 3.65

Beşiktaş: 3.75 > 4.00